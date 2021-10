LÄSARTEXT: Fantastiska tävlingshelger för Midlandshundar

I det första loppet var prispallen fylld av hemmahundar med The Warrior på första- Ohmygod på andra- och Shapeofyou på tredjeplats.

I lopp nummer två för greyhoundveteraner, hundar som fyllt 5 år, fanns en hund med i startfältet och Crimdon Hunk visade att formen från veteran-SM i sommar fanns kvar. Där fick han kliva upp överst på prispallen och så blev det även nu.

I lopp 3 för whippets blev det återigen fullt på prispallen med hemmahundar med Met Cosi Fan Tutte, Met Bohéme och Rocky i nämnd ordning.

Nästa lopp med hemmahundar i var ett sprintlopp där Shuffla tog hem segern med Sheldon Cooper som tvåa.

Debutantloppet, öppet för hundar som debuterat under året, vanns av Hobgoblin och i vår klassiker The Ladies knep Galway Girl en bronsplats. Åt Ragnar LothBrok från Stockholmsklubben fanns inget att göra när han satte in en otrolig spurt på målrakan.

På söndag 26 september var det dags för Årets Avelslopp i Alingsås och dit var dom tre kullsyskonen Perfekt, Maria Maruschka och Sweetest Thing anmälda. Maria Maruschka vann sitt heat och Sweetest Thing blev tvåa i sitt och därmed

vidare till final den 3/10. Perfekt blev tyvärr utslagen.

Lördag 2 oktober kördes tävlingar på Åkers Kanal med bland annat semifinaler i Antes Minneslopp, en tävling dit man kvalificerats i flera olika lopp under året. Till semifinal hade en hund från MiHK tagit sig, Cabra Air. I båda semifinalerna återfanns de flesta av Sveriges bästa hundar och Cabra Air fick nöja sig med en 5:e placering trots en mycket bra tid.

Bättre gick det för Cabra Slayer som vann loppet Holeinones Minneslopp.

Söndag 3 oktober var det så dags för final i Svenskt Avelslopp i Alingsås. Det hade regnat nästan oavbrutet i flera dagar där så banan var, trots att de lagt ned ett otroligt arbete med att dränera och fixa banan, riktigt blöt och otroligt tung.

När starten i finalen gick var det Cayenne och Sweetest Thing som var snabbast ut, men efter två steg så övertog Maria Maruschka ledningen och när Cayenne närmade sig i sista kurvan så lade ”Myran” in överväxeln, drog ifrån och vann. När prisutdelningen skulle ske så visade det sig att hon också, genom sin vinst i Breaders Oaks i Alingsås tidigare, blev vinstrikaste hund för året och blev Mariedalschampion. Sweetest Thing gjorde också ett starkt lopp på den tunga banan och blev 5:a.

Ytterligare en vinst blev det för MiHK:s hundar då Galway Girl vann ett tiklopp över 506 meter och Ohmygod såg till att öka på medaljskörden då han knep en tredjeplats.

► Hundkapplöpning Midlanda 25/9, Lopp 1, MiHK Sprint, greyhounds klass 1, 283 m: 1) Vans Viking The Warrior, äg. Tomas Olsson, Docksta, 16,87, 2) Ohmygod, äg. Team OJJO, Kennel Quliqa, Camilla Johansson och Mikael Olsson, Njurunda, 16,91, 3) Shapeofyou, äg. Team OJJO, Kennel Quliqa, Camilla Johanson och Mikael Olsson, Njurunda, 17,16.

Lopp 2, Midlanda Veteraner, greyhounds Veteraner klass 3, 283 m: 1) Crimdon Hunk, 17,01, 2) Hawkmoon, Gävle, 17,25.

Lopp 3, Midlanda Race, whippets klass 10, 283 m: 1) Metropolitan Met Cosi Fan Tutte, äg. Kennel Metropolitan, Sofia Lundberg och Tomas Hermansson, Kovland, 19,28, 2) Metropolitan Met Bohéme, äg. Metropolitan Kennel, Sofia Lundberg och Tomas Hermansson, Kovland, 19,46, 3) Rocky, äg. Metropolitan Kennel, Sofia Lundberg och Tomas Hermansson, Kovland, 19,57.

Lopp 4, Delta Debutant, whippets klass 05, 283 m: 1) Hannemoon HM Galearis, Örebro, 18,09, 2) Yellowman's Ym's Nitro, Stockholm, 18,32.

Lopp 5, Marex Sprint, greyhounds klass 4, 283 m: 1) Greyfort Shuffla, äg. Team OJJO, Kennel Quliqa, Camilla Johansson och Mikael Olsson, Njurunda, 17,24, 2) Vans Viking Sheldon Cooper, äg. Tomas Olsson, Docksta, 17,27.

Lopp 6, Lotteriloppet, whippets klass 17, 283 m: 1) Nemaz Problemaz Piz Stand Up, Gävle, 19,93, 2) Undimoon Orion, Gävle, 20,02.

Lopp 7, Roquepine Debutant, greyhounds klass 1, 283 m: 1) Vans Viking Hobgoblin, äg. Tomas Olsson, Docksta, 16,94, 2) Stella Dogs Trap Shadow, Stockholm, 17,01.

Lopp 8, Midlandawhippen, whippets klass 06,488 m: 1) Steel Success S Monkey man, Örebro, 30,85, Banrek., 2) Mockingjay, Örebro, 31,58.

Lopp 9, The Ladies, greyhounds klaqss 1, 488 m: 1) Peruanmäki Ragnar LothBrok, Stockholm, 29,47, 2) Davantis Arion, Västerås, 29,61, 3) Quliqa Galway Girl, äg. Team OJJO, Kennel Quliqa, Camilla Johansson och Mikael Olsson, Njurunda, 29,79, 4) West End Pat, äg. Stefan Östberg och Catrin Sandgren, Alnö, 30,10.

► Alingsås 26/9 Lopp 1, Tomas Whippetrace, whippets klass 21, 301 m: 1) Delakin's Burning Love, Borås, 21,80, 2) Whoonehults Colette, Borås, 22,20.

Lopp 2, Canicurloppet, whippets klass 10, 301 m: 1) Raceheart´s MB Hawkeye, Alingsås, 19,46, 2) Winsome Yankees Elmore, Alingsås, 19,56.

Lopp 3, Bozitaloppet, greyhounds klass 2, 301 m: 1) Davantis Wicca, Alingsås, 18,16, 2) Davantis Sansa, Alingsås, 18,21.

Lopp 4, Hundköket Svenskt Avelslopp, Försök, greyhounds öppen klass, 506, m: 1) Quliqa Maria Maruschka, äg. Lena Klöfver, Sundsvall, 30,45, 2) Keop´s Uno-X, Alingsås, 31,67.

Lopp 5, Vitacraftloppet, greyhounds klass 2, 506 m: 1) Ballinakill Ian, Danmark, 30,90, 2) Della Street, Borås, 30,94.

Lopp 6, Hundköket Svenskt Avelslopp, Försök, greyhounds öppen klass, 506 m: 1) Greycraft Cayenne, Stockholm, 30,54, 2) Quliqa Sweetest Thing, äg. Mikaela Eriksson, Gävle (MiHK) 31,77, 4) Quliqa Perfekt, äg. Team OJJO, Kennel Quliqa, Camilla Johanson och Mikael Olsson, Njurunda, 32,06.

Doggyloppet, greyhounds klass 4, 506 m: 1) Blindnes By Science, Danmark, 32,14, Disk., 2) Dala Hope, Alingsås, 32,16.

Lopp 8, 4-Ess Race, whippets klass 19, 301 m: 1) Dixietown Landssortsgrabben, Borås, 21,17, 2) Idomic´s El Mount Adamello, Alingsås.

Lopp 9, Bozitaracet, grreyhounds klass 5, 301 m: 1) Blue Dipper, Danmark, 18,37, 2) SkyDance, Danmark, 18,38.

Lopp 10, Mellby Rör-loppet, whippets klass 13, 301 m: 1) Tre Hjärtans Bengt, Alingsås, 20,78, 2) Per-Mobile In A Dark Way, Alingsås, 20,79.

► Stockholm, Åkersberga 2/10 Lopp 6, Emeralds Express Veteran, greyhounds veteraner öppen klass 320 m: 1) Stunning Adele, Stockholm, 18,70, 2) Scurry Pussi Galore, Stockholm, 19,43, 5) Trade Jaws, äg. Kennel Trahimus, Catarina Södersten och Rovbin Arnmark, Bredbyn, 19,62.

Lopp 7, Holeinones Minneslopp, greyhounds klass 1, 3320 m: 1) Cabra Slayer, äg. Kennel Trahimus, Catarina Södersten och Robin Arnmark, Bredbyn, 18,59, 2) Mr Icepaw, Stockholm, 18,65.

Lopp 8, Antes Minneslopp, semifinal greyhounds öppen klass, 550 m: 1) Razldazl Curtis, Borås, 32,16, 2) Ardrahan Justice, Stockholm, 32,21, 5) Cabra Air, äg. Kennel Trahimus, Catarina Södersten och Robin Arnmark, Bredbyn, 32,74.

► Alingsås 3/10 Lopp 1, Agria Sprint, greyhounds klass 4, 301 m: 1) Dala Hope, Alingsås, 18,66, 2) SkyDance, Danmark, 19,03.

Lopp 2, Paanga Sprint, whippet klass 11, 301 m: 1) Raceheart´s MB Clefairy, Simrishamn, 20,31, 2) Raceheart´s MB Padme, Alingsås, 20,65.

Lopp 3, Bozita Loppet, greyhounds klass 3, 301 m: 1) Ballinakil lan, Danmark, 18,23, 2) Qetesh Romeo´s Amber, Gävle, 18,43.

Lopp 4, Davantis Damernas veteran, greyhounds öppen klass, 301 m: 1) Starshinechilli, Danmark, 18,54, 2) Hawkmoon, Gävle, 18,56.

Lopp 5, Davantis Damernas Tik, greyhounds tikar klass 3, 506 m: 1) Quliqa Galway Girl, äg. Team OJJO, Kennel Quliqa, Camilla Johansson och Mikael Olsson, Njurunda, 32,19, 2) Ravage Havanagilla, Borås, 32,39.

Lopp 6, Davantis Damernas Hanar, greyhounds klass 3, 506 m: 1) Qetesh Swedish Secret, Gävle, 32,91, 2) Start Me Up, Borås, 32,00.

Lopp 7, Peab Rookie Stake, greyhounds öppen klass, 506 m: 1) Della Street, Borås, 31,85, 2) Liam, Danmark, 31,94.

Lopp 8, Hundköket Svenskt Avelslopp, Final, greyhounds öppen klass, 506 m: 1) Quliqa Maria Maruschka, äg. Lena Klöfver, Sundsvall, 31,33, 2) Greycraft Cayenne, Stockholm, 31,60, 5) Quliqa Sweetest Thing, äg. Mikaela Eriksson, Gävle (MiHK), 32,61.

Lopp 9, Clemmas Impact, greyhounds klass 1, 301 m: 1) Black Baccara Rose, Danmark, 18,33, 2) Davantis Sansa, Alingsås, 18,61, 3) Ohmygod, äg. Team OJJO, Kennel Quliqa, Camilla Johansson och Mikael Olsson, Njurunda, 18,69, 4) Shapeofyou, äg Team OJJO, Kennel Quliqa, Camilla Johansson och Mikael Olsson, Njurunda, 18,81.

Lopp 10, Freddy E Photografy, whippets klass 19, 301 m: 1) Rappfoten´s Ekko Alingsås, 22,71, 2) Idomic´s El Gelinotte, Alingsås, 22,88.

Lopp 11, Vitacraft Whippen, whippets klass 14, 301 m: 1) Per-Mobile In A Dark Way, Alingsås, 22,43, 2) Raceheart´s MB Wolverin, Alingsås, 22,45.

Lopp 12, Seraquin Race, whippets klass 10, 301 m: 1) Winsome Yankees Elmore, Alingsås, 20,03, 2) Raceheart´s MB Chewbacca, Alingsås, 20,25.

Lopp 13, Vitacraft-Racet, whippets klass 22, 301 m: 1) Carry On Majken, Alingsås, 23,03, 2) Burningsteps April Came In May, Alingsås, 23,37.

