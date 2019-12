LÄSARTEXT: Flera medaljer till Kometerna – tog hem dubbla guld

Det är en årligen återkommande bowlingtävling för personer med olika funktionsvarianter. I årets tävling ställde totalt 74 bowlare upp för att göra upp om medaljerna i de olika klasserna Damer A - B, Damer C, Damer D, Herrar A - B, Herrar C, Herrar D samt Rännklass.

Kometerna hade ett stort gäng bowlare på plats i Söderhamns bowlinghall. Bäst i Kometerna lyckades Jenny Nordberg och Angela Nyman som båda spelade hem varsin guldmedalj – Jenny i klass Damer A-B och Angela i klass Damer C. Kometerna lyckades också få med två bronsmedaljer hem genom Emma Sjödin som tog bronset i Damer klass C och Mikael Hammarström spelade hem bronset i Herrar klass D. Robert Ivnäs och Oskar Wiberg hamnade precis utanför pallen i sina respektive klasser Herrar A-B och Herrar C på varsin fin 4:e plats. Det var en rolig bowlinglördag med många bra erfarenheter att ta med sig. Nu ser vi fram emot nästa års fyra tävlingar. Adventslaget är en tävling som ingår i XY-striken och är den fjärde och sista tävlingen för året i XY-kalendern. XY-striken är ett samarbete mellan olika föreningar i Hälsingland, Gästrikland och Medelpad. I årets Adventsslaget deltog bowlare från åtta arrangörsföreningen BK Klossen, Söderhamn, Kometerna, Sundsvall, KF Heros, Gävle, BK Warpen, Bollnäs, Strand, Hudiksvall, Edsbyns BK, Solens IF, Sundsvall och Craft, Söderhamn.

Kickan Brandström, KFUM Kometerna