LÄSARTEXT: JSM-brons till Sundsvall Mosquitoes

Tjejerna tog med sig tre vinster från lördagens matcher, där de visade tydligt att de utvecklats och kommer med ett starkt motstånd. De levererade under press och gjorde många spel som visade tydligt att de visste vad de höll på med. Under söndagens matcher möttes vi av ett tuffare motstånd och hade svårare att växla upp, där det mentala gjorde så att defensiva misstag skedde. Trots det så höll tjejerna upp energin och i semifinalen fick deras slagträn tala under press, och de plockade upp varandra. Tyvärr räckte det inte hela vägen denna gång men vi åker hemåt nöjda över ett välförtjänt brons.

► Resultat

Skellefteå–Sundsvall 9–23.

Sundsvall–Enköping 6–4.

Sundsvall–Leksand 7–6.

Söder–Sundsvall 9–1.

Örebro–Sundsvall 10–9.