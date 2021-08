LÄSARTEXT: Stark sommar av Midlandas hundar – knep SM-guld och flera topplaceringar

Till sprint-SM fanns fyra hundar med och när semifinalerna var avklarade så hade klubben två representanter för klubben vidare till final, Ohmygod och Cabra Slayer.

Till finalen var Ohmygod struken, men en pallplats blev det till Midlanda då Cabra Slayer gjorde ett fint lopp i ett starkt startfält och tog hem en silverpokal.

I veteran-SM för hundar som fyllt fem år hade klubben två deltagare, Crimdon Hunk och Trade Jaws och där gick båda vidare till final. När finalerna var avklarade så hade klubben en SM-vinnnare då Crimdon Hunk tog hem segern i veteranklassen med Trade Jaws på en sjätteplats.

Under augusti arrangerades sedan Breeders Oaks i Alingsås, en tävling dit uppfödarna anmäler tikarna i sina kullar som sedan tävlar när de är två år. Nu stoppade pandemin förra årets tävling så den här gången var tikarna tre år.

Från Midlanda Hundkapp fanns tre tikar och tillika kullsyskon med i försöken och det blev full utdelning då alla tre tog sig vidare till final.

Där kämpade Quliqa Maria Maruachka till sig en seger med kullsysten Quliqa Perfekt på bronsplats och Quliqa Sweetest Thing som sexa.

Under augusti har Midlanda hundkapp också arrangerat sin egen årliga tävling och den blev lyckad för hemmaklubben. I det första loppet blev det dubbelt Midlanda i topp då Sound Track vann med Shuffla på andraplats.

I Delta Sprinten för de högst klassade hundarna blev det trippel till klubben då Ohmygod vann med The Warrior på andraplats och Shapeofyou på tredje.

I veteranklassen visade Crimdon Hunk att formen från SM fanns kvar då han, trots en dålig start, tog hem segern.

Den gångna helgen tävlade också flera av Midlandahundarna i Älvsbyn – med nya framgångar. Flera av klubbens hundar hamnade på prispallen.

Först ut var Perfekt som blev tvåa i sitt lopp med kennelkompisen Shapeofyoy på en bronsplats. I Älvsbyloppet för de högst klassade hundarna tog Maria Maruschka ännu en seger med Galway Girl på en tredjeplats.

I det sista loppet var det Sweetest Thing som tog hem ytterligare en pokal till klubben genom en tredjeplats.

Lena Klöfver

RESULTAT

► Hundkapplöpning Alingsås 12/8:

Lopp 1, Tegelloppet, whippets klass 20, 301 m: 1) Per Mobile All I Need is Love, Alingsås, 21,76, 2) Idomic´s El Mount Adamello, Alingsås, 21,77.

Lopp 2, Team Feiffs Sprint, greyhounds klass 5, 301 m: 1) Keop´s Teddybear, 18,79, 2) Start Me Up, Borås, 19,13.

Lopp 3, PEAB Loppet, whippets klass 14, 301 m: 1) Raceheart´s MB Maz, Borås, 20,44, 2) Moneystep´s Lempira, Alingsås, 20,50.

Lopp 4, Åbergs Damernas Sprint, greyhounds klass 3, 301 m: 1) Stelladogs Troll Vissla, Alingsås, 18,68, 2) Dala Diablo, Alingsås, 18,69, Diskv.

Lopp 5, Team Feiffs Sprint, greyhounds klass 4, 301 m: 1) Dala Hope, Alingsås, 18,98, 2) Keop´s Teardrops, Alingsås, 19,43.

Lopp 6, Murarloppet, whippets klass 11, 506 m: 1) Raceheart´s MB Chewbacca, Alingsås, 33,76, 2) Raceheart´s MB Leia, Borås, 34,23.

Lopp 7, PEAB Breeders Oaks, försök, greyhounds tikar öppen klass, 506 m: 1) Greycraft Cayenne, Stockholm, 31,20, 2) Quliqa Maria Maruschka, äg. Lena Klöfver, Sundsvall, 31,46, 3) Quliqa Sweetest Thing, äg. Mikaela Eriksson, Gävle, (MiHK), 31,87.

Lopp 8, Melby Rörs Damernas, whippets klass 14, 506 m: 1) Raceheart´s MB Marvel, Borås, 2) Raceheart´s MB Squirtle, Alingsås, 35,08.

Lopp 9, PEAB Breeders Oaks, försök, greyhounds tikar 506 m: 1) Quliqa Perfekt, äg. Team OJJO, Kennel Quliqa, Camilla Johansson och Mikael Olsson, Njurunda, 32,14, 2) Keop´s Under, Alingsås, 32,76. Sundsvall.

► Alingsås 15/8:

Lopp 1, Entrepenörloppet, whippets klass 16, 301 m: 1) Raceheart´s MB Aayla, Borås, 20,75, 2) Qetesh Soda Chic, Örebro, 21,37.

Lopp 2, Agria Sprint, greyhounds klass 5, 301 m: 1) Starchinechilli, Danmark, 18,48, 2) Davantis Raja, Alingsås, 18,50.

Lopp 3, Entreprenörloppet, whippets klass 13, 301 m: 1) Tre Hjärtans Britta, Borås, 20,28, 2) Tre Hjärtans Baztian, Borås, 20,31.

Lopp 4, Team Feiffs Sprint Final, greyhounds klass 5, 301 m: 1) Keop´s Teddybear, Alingsås, 18,32, 2) Start Me Up, Borås, 19,02

Lopp 5, Keop´s Naolin Memorial, greyhounds klass 2, 301 m: 1) Black Baccara Rose, Danmark, 17,96, 2) Stelladog Troll Vissla, Alingsås, 18,26

Lopp 6, PEAB Breeders Oaks, greyhounds tikar, final, 506 m: Quliqa Maria Maruaschka, äg. Lena Klöfver, Sundsvall, 31,21, 2) Greycraft Cayenne, Stockholm, 31,29, 3) Quliqa Perfekt, äg. Team OJJO, Kennel Quliqa, Camilla Johansson och Mikel Olsson, Njurunda, 31,99, 6) Quliqa Sweetest Thing, äg. Mikaela Eriksson, Gävle, (MiHK), 32,81

Lopp 7, Hundköket Grand Prix, greyhounds klass 1, 506 m: 1) Davantis Arion, Västerås, 31,44, 2) Blackberry Lily,Danmark, 31,48.

► Midlanda 14/8:

Lopp 1, Midlanda Loppet, greyhounds klass 3, 488 m: 1) Greycraft Sound Track, äg. Kennel Trahimus, Catarina Södersten och Robin Arnmark, Bredbyn, 29,93, 2) Greyfort Shuffla, äg. Team OJJO, Kennel Quliqa, Camilla Johansson och Mikael Olsson, Njurunda, 29,49.

Lopp 2, Capella Memorial, greyhounds tikar klass 2, 488 m: 1) Quliqa Pretty Belinda, Stockholm, 29,93, 2) Stelladogs Barbella, Stockholm, 30,18.

Lopp 3, Midlanda Sprinten, greyhounds klass 4, 283 m: 1) Vans Viking Rally, Skellefteå, 17,69, 2) Quliqa PowerTrip, Skellefteå, 17,74.

Lopp 4, Delta Sprinten, greyhounds klass 1, 283 m: 1) Ohmygod, äg. Team OJJO; Kennel Quliqa, Camilla Johansson och Mikael Olsson, Njurunda, 17,05, 2) Vans Viking The Warrior, äg. Tomas Olsson, Docksta, 17,05, 3) Shapeofyou, äg. Team OJJO, Kennel Quliqa, Camilla Johansson och Mikael Olsson, Njurunda, 17,19.

Lopp 5, Delta Veteranen, greyhounds veteraner klass 2, 283 m: 1) Crimdon Hunk, äg. Catrin Sandgren, Alnö, 17,31, 2) Hawkmoon, Gävle, 17,33.

► Älvsbyn 22/8:

Lopp 1, Älvsbyloppet whippets klass 21, 295 m: 1) Air-Exhibit Royal River, Älvsbyn, 20,82, 2) Mel Dan Gås, Älvsbyn 21,04.

Lopp 2, Kanis Elit, greyhounds öppen klass, 295 m: 1) Qetesh Chill´n Chilali, Gävle, 17,87, 2) Quliqa Perfekt, Äg. Team OJJO, Kennel Quliqa, Camilla Johansson och Mikael Olsson, Njurunda, 18,37, 3) Shapeofyou, äg. Team OJJO, Camilla Johansson och Mikael Olsson, Njurunda, 18,54.

Lopp 3, Kanis Nåå Nåå, greyhounds klass 4, 295 m: 1) Qetesh Rumble´n Rose, Gävle, 18,37, 2) Quliqa Power Trip, Skellefteå, 20,27.

Lopp 4, Kanis Elit, saluki öppen klass, 295 m: 1) Khalils Ehaad Shariar, Älvsbyn, 22,62, Banrek., 2) Hhalils Chayton Shariar, Älvsbyn, 23,40.

Lopp 5, Älvsbyloppet, greyhounds klass 1, 510 m: 1) Quliqa Maria Maruschka, äg. Lena Klöfver, Sundsvall, 30,78, 2) Cabra Blacksmith, Skellefteå, 31,46. 3) Quliqa Galway Girl, äg. Team OJJO, Kennel Quliqa, Camilla Johansson och Mikael Olsson, Njuerunda, 31,46, 4) Shuffla, äg. Team OJJO, Kennel Quliqa, Camilla Johansson, och Mikael Olsson, Njurunda, ej tid, Vänd i boxen.

Lopp 6, Kanis Hyåsti Adjö, greyhounds klass 4, 510 : 1) Vans Viking Rally, Skellefteå, 31,50. 2) Qetesh Fly´n Fiona, Gävle, 31,56, 3) Quliqa Sweetest Thing. Äg. Mikaela Eriksson, Gävle (MiHK), 32,10.