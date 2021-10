LÄSARTEXT: Stora lokala framgångar i Junior-SM i bågdkytte

Av totalt 80-talet tävlande stod arrangörsklubbarna för hela 24 av dem.

Det bästa resultatet under helgen var ett Vvärldsrekord som slogs under lördagens grundrond när Leo Pettersson från Järnvägens BF ökade rekordet i Barebow Junior Herrar med 2 poäng, nya rekordet är nu 554 poäng.

Resultat

Recurve Cadett Herrar 1) Emil Decker, Karlsvik GULD, 5) Robin Hansson S/O BK och William Vinroth Timrå, 7) Hugo Kasteby Karlsvik.

Recurve Cadett Damer 1) Ingrid Asplund S/O BK, 2) Emma Wahlberg S/O BK, 4) Naima Wu S/O BK, 5) Emelie Näslund S/O BK och Olivia Stegeby S/O BK.

Barebow Cadett Damer 3) Alice Lenner Timrå.

Compound Cadett Herrar 1) Arvid Öberg Karlsvik.

Recurve Junior Herrar 1) Herman Westling S/O BK, 3) Fredrik Burman Karlsvik, 5) Alfred Engelmark S/O BK, 9) Albin Sundström Timrå.

Recurve Junior Damer 2) Freya Andersson S/O BK, 7) Aicha Zerrouki Karlsvik 8) Emma Decker Karlsvik.

Barebow Junior Damer 7) Oliwia Åslund Karlsvik.

Longbow Junior 16 2) Elisabet Ulfsdotter Timrå.

Recurve Cadett LAGS/O BK 1) Emma Wahlberg, Ingrid Asplund, Naima WuS/O BK. 2) obin Hansson, Emelie Näslund, Olivia Stegeby

Recurve Junior LAGS/O BK 1) Herman Westling, Freya Andersson, Alfred Engelmark IF Karlsvik. 2) Aicha Zerrouki, Emma Decker, Fredrik Burman

Pris till bästa klubb under JSM gick till: Sundsvall/Ortvikens BK.