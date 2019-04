Fina resultat för Sundsvallslöparna i helgens Swedish League

Hela Sverigeeliten var på plats norr om Säffle, Värmland, för att springa deltävling två och tre av sex i Swedish League.

I huvudklasserna segrade Tove Alexandersson, Stora Tuna och Ravinens Gustav Bergman båda dagarna.

Sundsvallslöparna och framför allt Frida Vikström, Sundsvalls OK i D20E gjorde fina resultat båda dagarna. Efter tre avverkade SL-tävlingar är Frida total 4:a i D20E. Hon började med en 6.e plats vid Natt-SM för två veckor sedan, en 6:e plats vid lördagens medeldistans och efter söndagens 4:e plats på långdistansen så ligger hon nu 4:a inför avslutningen i Stockholm i början av maj.

Sundsvalls OKs juniorlandslagslöpare från förra året, Hanna Hugosson och Stina Nordin, har blivit seniorer och möter nu Sverigeeliten med Tove Alexandersson i spetsen. Hanna Hugosson som haft skadeproblem sprang lördagens medeldistans och 40:e, och Stina Nordin vann klassen vid söndagens långdistans och har då kvalat in till högsta klassen inför avslutningen i Stockholm.

RESULTAT:

2019-04-13 Swedish League, #2, medel (WRE), med Värmlandsdubbeln

W21, 4 790 m: 1) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, 31.16, 40) Hanna Hugosson, Sundsvalls OK, 41.55.

W21-2, 4 180 m: 1) Anna Kindlundh, Södertälje-Nykvarn OF, 36.46, 18) Stina Nordin, Sundsvalls OK, 43.17.

M21-2, 5 390 m: 1) Göran Winblad, Fredrikstad SK, 32.06, 55) Anders Axling, Sundsvalls OK, 41.07.

D20 Elit, 3 950 m: 1) Ella Olsson, Grycksbo IF OK, 28.54, 6) Frida Vikström, Sundsvalls OK, 32.44.

D18 Elit 2, 3 170 m: 1) Sanna Hedberg, OK Södertörn, 35.19, 5) Alice Palmgren, Sundsvalls OK, 39.29, 10) Julia Nordlander, Sundsvalls OK, 48.57.

H18 Elit, 4 300 m: 1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 25.01, 37) Hannes Lindahl, Sundsvalls OK, 32.41

2019-04-14 Swedish League, #3, lång (WRE), med Värmlandsdubbeln

W21-2, 10 410 m: 1) Stina Nordin, Sundsvalls OK, 1.21.22.

M21-2, 12 860 m: 1) Lucas Sundblad, Eksjö SOK, 1.14.32, 40) Anders Axling, Sundsvalls OK, 1.25.21.

D20 Elit, 9 010 m: 1) Isa Envall, IK Hakarpspojkarna, 1.06.03, 4) Frida Vikström, Sundsvalls OK, 1.08.13.

D18 Elit, 7 010 m: 1) Klara Åkerman Sjöström, Västerås SOK, 49.57, 57) Alice Palmgren, Sundsvalls OK, 1.16.14, 68) Julia Nordlander, Sundsvalls OK, 1.23.18.

H18 Elit, 9 180 m: 1) Viktor Svensk, Stora Tuna OK, 50.18, 68) Hannes Lindahl, Sundsvalls OK, 1.19.43.