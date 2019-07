Låtar som du aldrig har hört dem förut - därför "roffar vi åt oss av all musik vi gillar och arrar för våra instrument

Duo Olivia och Lydia börjar ute i vapenhuset och går spelandes in till Tradition ur Spelman på taket. Framme i koret fortsätter de med Far from the home I loved och If I were a rich man. Låtar som vi känner igen men som vi aldrig hört dem förr.

De är inte bara enastående musiker dessa två jäntor, utan även skådespelare, ståuppkomiker, pedagoger och så arrangerar de allt de spelar själva. Det finns inte mycket repertoar för klarinett och fagott så därför ”roffar vi åt oss av all musik vi gillar och arrar för våra instrument”.

Sedan kommer ett stycke för piano, Peterson-Bergers Vid Frösö kyrka. Eftersom jag var pianolärare en gång så kan jag vissa pianostycken mycket bra. Måtte jag inte bli besviken hinner jag tänka och det blir jag absolut inte. Passar ju så bra också när vi sitter i en kyrka.

Sedan kommer, i alla fall för mig, kvällens höjdpunkt: På en persisk marknad. Det är här man märker deras begåvningar. De förklarar för oss benämningen ”programmusik”. Många tycker inte om det alls, ”men det gör vi” säger de förtjust.

För att vi i församlingen bättre ska kunna hänga med har de ett blädderblock med de olika scenerna uppskrivna. De har små accessoarer gömda på golvet som kommer fram allt eftersom. Prinsesstrut, som de är lite ovänner om vem som ska ha på huvudet, ett ormhuvud till fagotten och sultanen, så tjusig, manlig och prålig har en vacker turban och lösmustasch. Aldrig har jag hört och sett en bättre Persisk marknad.

Man kunde tro att ett program med enbart klarinett och fagott skulle bli enahanda och kanske tråkigt. Men inte alls. Och som ett trumfkort sjunger Olivia så vackert. Det går en vind över vindens ängar och senare i programmet Olle Adolphsons Nu är det gott att leva. Lydia är en hel orkester på sin klarinett.

Efter andakten (där kunde prästen ha haft en mikrofon) berättar Olivia att hon kommer från Småland och kommer då osökt in på Astrid Lindgren. Det blir en utmaning för församlingen att veta vilka filmer låtarna i medley kommer ifrån. Några känner jag igen men inte alla.

Fågelsång är en vanlig inspirationskälla bland kompositörer och nu fick vi höra några The Lark in the Clear Air, lite ur Svansjön, Törnrosa och Peter och vargen.

Som final Czardas. De har en timer som vi kan följa och nu har Lydia bara två minuter på sig innan hon måste dra. Hon startar klockan och på sekunden kommer sista tonen efter två minuter.

Vi blir bjudna på extranummer också Sommarsång av Peterson-Berger och pianoläraren är inte orolig alls.

Text och bild: Anna-Maria Nilsson