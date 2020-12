Lättare för handikappade och rörelsehindrade att fiska i Värptjärn söder om Härnösand

Värptjärn ligger strax söder om Härnösand och är ett put-and-take fiskevatten. Här går det att fiska regnbåge och röding. 300 timmar har några medlemmar lagt ner i tid för att handikapförbättra fisket vid tjärnen.

- Vi har jobbat tre lördagar och två vardagar, berättar Kent Mossberg, kassör i föreningen.

40 000 kronor har föreningen fått för att finansiera projektet. Detta på grund av vindkraftsverken som byggts i området. En procent av avkastningen sätts av till föreningar som berörs av vindkraftsverkesamheten.

– Skruvar och beslag har vi fått från ett lokalt byggvaruhus i Härnösand som också gratis transporterat upp byggmaterialet.

Klubbens målsättning är att fortsätta handikappanpassa tjärnen. Tidigare fanns enbart en handikappanpassad led från parkeringen ner till en brygga. Det är till höger om den bryggan man nu byggt.

– Vi planerar också att bygga motsvarande till vänster om bryggan. Men redan i vinter kommer ett nytt vindskydd att placeras ut på andra sidan sjön, där det i dag finns en brygga. Det kommer att göras när isen bär.

– Där kommer vi också att bygga en grillplats, säger Lars Hammarström, tjärnansvarig.

Närheten till tjärnen från centrala Härnösand gör den väldigt populär. Inte minst för barnfamiljer som vill ta en liten utflykt och samtidigt fiska. Klubbens medlemmar kommer dock nästan uteslutande från Timrå.

– Det finns två medlemmar från Härnösand och vi skulle gärna se att fler härnösandsbor gick med. Det skulle kännas bra att kunna öppna en avdelning för klubben i Härnösand.

Men det är inte alla som är enbart intresserade av fiska och grilla. Det har förekommit en del vandalisering, stölder och sabotage.

– Lådan där man lägger ner kontanter för fiskekort har brutits upp ett antal gånger. Man har eldat upp handtagen till sopkvasten och spaden som vi behöver för att kunna hålla rent.

Man har tagit bort informationsskyltar om vad som gäller för fisket och istället satt upp text med att det är gratis fiske. Sådant som förstör för alla som uppskattar tjärnen.

Lars Hammarström ser gärna att man tar kontakt med honom om man ser något som inte stämmer. Hans telefonnummer finns på klubbens hemsida.

– Det förekommer också tjuvfiske. Men nu har vi utbildat fiskepoliser och fler är på gång.

I år har det satts in 940 kilo regnbåge och 150 kilo röding. Detta har betalats via pengar som kommit in på fiskekorten.

Vid senaste isättningen av röding har man märkt fem fiskar med ett plastband vid ryggfenan.

– Den som fångar märkt röding kan höra av sig till mig eller någon annan i styrelsen så bjuder vi på ett litet pris.

Något som fiskeklubben uppskattar är att Härnösands kommun kör ved till området så folk kan elda och grilla.

– Dessutom så tar man hand om soporna.