Backholm Bohlin om hotellbygget på Finnkajen: Bygg inte en ny barriär som skärmar av stan från vattnet

Det är tydligt att stadsbyggnadsfrågor engagerar er som läser Sundsvalls Tidning. På insändarplats diskuteras nu planerna på ett nytt hotell placerad på Finnkajen. Den ena sidan tycker att nu får det räcka med nybyggen i den historiska stenstaden. Den andra sidan menar tvärtom att Sundsvall aldrig vågar sticka ut och bygga något nytt; att stan i allt för hög grad styrs av nejsägare.

Jag kan känna sympati för båda sidor även om jag ansluter mig mer åt det senare resonemanget. Alltför ofta präglas Sundsvall – som så många andra kommuner – av en så kalla NIMBY-mentalitet (NIMBY står för Not in my backyard, alltså: bygg gärna men inte just där jag bor, fritt tolkat).

Ska vi skapa ett mer attraktivt centrum så bör inre hamnen och vattnet knytas ihop mer.

Sundsvall måste få växa och det finns gott om plats både för fler bostäder och för hotell. Frågan är bara om just Finnkajen är det bästa stället att bygga på. För det planerade hotellet är läget förstås utomordentligt, men problemet är att det skapar ytterligare en barriär som separerar hamnen från själva stadskärnan. Frågan är om det är så lyckat i ett läge när den gamla barriären E4 nu äntligen har letts om så att den tunga trafiken går över bron i stället för genom stan?

Ska vi skapa ett mer attraktivt centrum så bör inre hamnen och vattnet knytas ihop mer med själva stadskärnan än vad som är fallet i dag. Att då bygga ett höghus på en central plats i hamnen riskerar att slå fel.

Faktum är emellertid att vi i Sundsvall ofta är väldigt konservativa när det gäller att bygga nytt. Helst ska ingenting förändras. Det finns alltid någon som protesterar så fort nya planer presenteras. Men varje tid måste få sätta sina avtryck på staden. Sundsvall kan både förtätas genom mer central bebyggelse och breda ut sig mer, till exempel genom nya villaområden som det planerade Katrinehill.

Det går att tänka sig att Sundsvall expanderar både genom att bre ut sig mer och genom att man bygger mer på höjden.

Sundsvall är inte en färdig stad som inte kan eller får förändras. Förhoppningsvis blir delar av det vi bygger i dag sådant som man om ett antal decennier kommer att se som tidstypiskt och en naturlig del av stadsbilden lika värd att bevara som träpatronernas magnifika stenbyggnader.

När man planerar om och bygger nytt är det viktigt att hitta en rimlig balans mellan att ta kulturhistorisk hänsyn och att låta dagens behov få ta plats. Målsättningen måste då vara att så många som möjligt ska tycka att resultatet är acceptabelt, men det kommer alltid att finnas de som tycker att det vore bättre att låta det vara som det alltid ha varit. En sådan attityd kan inte i alla lägen lamslå Sundsvall från att utvecklas.

Ska Sundsvall fortsätta att växa, vilket är kommunens uttalade ambition, så måste också staden få förändras. Det går att tänka sig att Sundsvall expanderar både genom att bre ut sig mer och genom att man bygger mer på höjden.

Viktigt är också att det finns en sammanhållen vision om vad man vill med stan. Emellanåt känns det i dag som att Sundsvall expanderar planlöst. Det byggs något där någon driven entreprenör föreslår det, vare sig det egentligen är lämpligt eller inte.