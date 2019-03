Marcus Backholm Bohlin om EU-valet: Soffliggare avgör inga val – de som får väljarna till vallokalerna vinner

Liberalerna och Feministiskt initiativ åker ur, Miljöpartiets halverar och Sverigedemokraterna nästan fördubblar sitt stöd – det är resultatet i den första opinionsmätningen inför valet till Europaparlamentet i maj som publicerades på Europaportalen i onsdags.

Det är förstås frestande att tolka den här opinionsmätningen, och valresultat i Europaparlamentsvalet, som en fingervisning om hur de nationella opinionsvindarna blåser. Det ska man dock vara försiktig med.

Ribban för att komma in är lägre i valet till Europaparlamentet än i riksdagsvalet.

Vi vet av erfarenhet att väljarna ofta röstar helt annorlunda i EP-valet jämfört med i riksdagsval. Till exempel är ribban för att komma in lägre i valet till Europaparlamentet. Junilistan, Piratpartiet och Feministiskt initiativ har alla lyckats bra i olika EP-val men fullständigt misslyckats när de försökt ta sig in i riksdagen. Också de traditionella partiernas valresultat kan skilja sig mycket mellan Europaparlamentet och riksdagen. Miljöpartiet blev till exempel näst största parti under det första valet, till EP, under supervalåret 2014 men fick se sig rejält besvikna på valdagen i september när de var förbisprungna av både SD och Moderaterna.

En sak som spelar roll är det låga valdeltagandet. Drygt hälften av de röstberättigade deltog senast vi skulle skicka representanter till Bryssel och Strasbourg. Det ska jämföras med en bit över 85 procents valdeltagande i riksdagsvalet. Det handlar alltså till stor del om hur skickliga partierna är på att mobilisera sina väljare.

Historiskt har SD:s resultat varit sämre i val till Europaparlamentet än till riksdagen.

Möjligen kan Liberalerna känna en viss lättnad över detta, trots de dåliga siffrorna i veckans opinionsmätning. De väljare som traditionellt röstar på Liberalerna/Folkpartiet brukar tycka att Europafrågor är viktiga och har högre valdeltagande än genomsnittet. 2014 fick L/FP till exempel nästan 10 procent av rösterna.

Det blir också intressant att se hur hårdsatsande SD klarar sig denna gång. Historiskt har deras resultat varit sämre i val till Europaparlamentet än till riksdagen. I detta val har det talats mycket om hur populistpartier i Europa – både till höger och vänster – vädrar morgonluft. Hur stora framgångar de lyckas få avgörs till stor del av i vilken utsträckning de lyckas få ut sina väljare till vallokalerna. Soffliggare avgör inga val.