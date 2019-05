Sofia Mirjamsdotter: Gärna ett Ungdomens hus – men inte på bekostnad av Pipelines själ

Redan 2014 lade Sundsvalls kommun fram förslaget om att göra om gamla Kårhuset till ett Ungdomens hus, genom att flytta dit verksamheterna från Pipeline, Domsaga och Unga Magasinet. Sedan dess har det varit ganska tyst om förslaget, men nu bjuder man in allmänheten att komma med synpunkter, och även delta i träffar för att ta del av och diskutera planerna. Förutom tre ovan nämnda verksamheter har också Ung Film kommit till.

Att bjuda in allmänheten, och hämta in åsikter från de ungdomar som berörs är bra. Det är bara att hoppas att man också tar del av dessa synpunkter. Det händer allt för ofta att de styrande låter allmänheten komma till tals för att senare ändå göra som man redan bestämt.

Nu kan det vara så att Sundsvalls unga gillar förslaget, och i så fall är väl allt frid och fröjd. Det finns också många fördelar med en sammanslagning av olika verksamheter, då de kan korsbefrukta varandra. Vem vet vad resultatet kan bli om filmintresserade och musikintresserade ungdomar slår sina kloka ihop och genomför gemensamma projekt?

Då, 2014, menade dåvarande ordföranden för Kultur- och fritidsnämnden, Reinhold Hellgren (C), att en flytt av verksamheterna till gemensam lokal skulle ge mer pengar till innehållet och mindre till lokalhyror. Det låter såklart jättebra, men risken finns att man helt enkelt drar in de pengar man sparar in på en sammanslagning. Om inte till en början så är det högst troligt att så sker vid framtida besparingskrav.

Inte för att förespråka bakåtsträvande vill jag ändå komma med ytterligare invändningar. Det gäller framförallt Pipeline.

För det första: Pipeline är inte en renodlad ungdomsverksamhet utan att musikförening för alla åldrar, med ett konsertprogram som inte i huvudsak riktar in sig på ungdomar.

För det andra: Om Pipeline slås ihop med Domsaga och Unga Magasinet uppstår också risken att Pipeline förlorar lite av sin själ, och därmed skrämmer bort många för vilka Pipeline så länge det funnits varit en fristad. Ända sedan tiden innan Pipeline hette Pipeline och låg i en av de magasinsbyggnader som senare blev Kulturmagasinet har människor som inte riktigt passat in någon annanstans sökt sig till Pipeline.

För det tredje: Pipeline i sina nuvarande lokaler har kommit att bli legendariskt. Man brukar säga att vissa saker sitter i väggarna, och Pipelines väggar har definitivt historier att berätta. Att flytta verksamheten skulle vara som att riva ner ett viktigt kulturminne.

För det fjärde: Såvitt jag förstått vill inte föreningen som driver Pipeline själva flytta, även om åsikterna går isär även bland medlemmarna.

Jag har även en invändning vad gäller Unga Magasinet. Det är numera lokaliserat i Kulturmagasinet, och jag tänker mig att det sänker tröskeln för de ungdomar som vistas där för att ta del av Kulturmagasinets övriga utbud. Detta utbyte kommer att gå förlorat vid en flytt. Dessutom kan känslan om alla verksamheter slås ihop bli den att utbudet av aktiviteter minskar.

Med detta sagt är det självklart så att kommunen måste se över hur olika lokaler används, och inte slösa med pengar. Om det går att spara genom minskade lokalkostnader och man kan genomföra detta utan att verksamheterna blir lidande kan det visa sig vara utmärkt för kommunen som helhet och de unga i synnerhet.

Alltså hoppas jag att man gör en vettig konsekvensanalys och inte hastar igenom genomförandet. Inte minst tror jag att det skulle kunna vara en verklig lyckträff att flytta Domsaga till Stenstan och också att föra samman Domsaga med Ung Film. Dessutom förtjänar det gamla Kårhuset att leva upp och fyllas med kreativitet.