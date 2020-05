Lennie från Sundsvall var inlåst nästan 100 dagar – så var livet i Big Brother: "Kunnat stanna en månad till"

Han klev in i Big Brother-huset i Telestaden i Farsta, Stockholm, i februari – och kom ut i samband med finalen under måndagen. Under tiden har publiken kunnat följa hans framfart i realtid dag som natt.

– Jag trodde att jag skulle kunna hålla mig kvar i fyra eller fem veckor, men jag är så himla glad att jag lyckades vara kvar hela vägen, säger han.

Var det som du hade tänkt dig?

– Det är klart att man satt och funderade innan hur det skulle vara. Men det är inget som man kan förbereda sig på mentalt. Känslan för mig av att vara inlåst där har i princip varit 100 procent positiv då jag har trivts mer eller mindre varje dag, säger han.

I finalen hamnade han på en andraplats medan Sami Jakobsson tog hem segern.

– Sami är så otroligt värd den här vinsten och jag är så tacksam att han vunnit. Han kommer att få det jättebra på alla sätt med den här vinsten och jag hoppas att han kommer att leva livet fullt ut, säger han.

När det stod klart att de fick lämna huset på måndagskvällen i samband med finalen blev han chockad av de som väntade därute som skrek och hejade på honom.

– Det var en väldigt övermäktig känsla, säger han.

Där väntade hans mamma och ex-flickvän, vilket han är tacksam för. De fick även en chans att gå in och uppleva känslan i huset.

– Det blir lättare att prata om och relatera då. Även om man har sett det på tv är det inte samma sak som att faktiskt ha varit in där, säger Lennie Hansson.

En vinst i sig är att han fått vänner för livet, bland annat i Mergim.

– Vi har varit med om en så konstig grej allihopa, så det är skönt att ha någon på utsidan som har varit med om samma sak om man vill surra av sig, säger han.

Hur skulle du beskriva det här äventyret?

– Det har varit en underbar upplevelse och det har varit helt otroligt att sitta därinne, säger han.

Dagarna beskriver han som monotona med brist på intryck. Varje liten sak blev väldigt stor. Ändå har han stormtrivts.

– Jag har haft det så himla bra och njutit varje sekund, både av situationen och hela grejen. Jag har levt livet därinne, säger han.

Nästan i samma stund som han klev inne i huset slog coronapandemin till i landet.

Kändes det overkligt?

– Vi har känt oss trygga att det inte har hänt våra nära och kära något. I övrigt har de informerat oss om det som känts nödvändigt för vår säkerhet och lugnat oss på ett fint sätt, säger han.

Han berättar att de även fick kännedom om de restriktioner som finns ute i samhället innan de skulle släppas ut.

– Samtidigt passar det ju bra med den här tiden, så man kan sitta hemma med gott samvete i några dagar nu, säger Lennie Hansson.

Många kan nog känna igen sig i känslan av att sitta inlåsta, fast i karantän, nu.

– Nu vet jag inte hur det är, men vi har ju haft tävlingar och maxade dagar. Är man hemma ensam är det nog tråkigare och jobbigare. Jag har inte känt mig ensam därinne och det har alltid varit folk runtomkring mig. Vi har varit fint skyddade, säger han.

Samtidigt hyllar han personerna i tv-produktionen som hela tiden har bevakat dem och sett till deras bästa.

På tisdagseftermiddagen satt han i en bil på väg hem till Sundsvall efter en lång finalkväll och natt.

Vad är det första du kommer att göra när du kommer hem?

– I kväll blir det bara att komma hem och landa. I morgon bitti kommer jag vara ute och promenera 4-5 timmar och bara lyssna på musik. Jag ska gå i uppförs- och nedförsbackar. Det kanske blir två vändor till Birsta, säger han och skrattar.

Hur tror du att den här upplevelsen kommer att påverka ditt liv?

– Det kommer att påverka mitt liv. Det märker jag redan nu på de få timmar som jag har varit ute, men det har enbart varit en positiv upplevelse för min del. Jag kommer leva och njuta av det här så länge det går, säger han.

När han kommer hem på tisdagskvällen räknar han med att stänga in sig ett par dagar. Sedan väntar ett nödvändigt ont:

– Jag måste hitta ett jobb, men det är kanske inte så lätt nu ...

Efter att ha varit med i Sveriges Mästerkock och nu Big Brother säger han att han vant sig med kamerorna – och att han kan tänka sig att ställa upp i nya tv-sammanhang.

– Robinson hade varit en dröm på grund av utmaningen med maten och att man ska överleva. Däremot hade vi en Robinson-upplevelse i huset och efter den veckan ångrar jag mig. Det var ett otroligt fokus på grupperingar och pakter, det är så långt ifrån mig det går att komma. Men Let's Dance kanske – då kan man bara få dansa och ha kul, säger Lennie Hansson.