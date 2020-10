Letandet efter den försvunna fiskaren från Härnösand avslutas: "Har inga iakttagelser alls att gå på"

Under fredagen avslutade polisen från regionledningscentral i Umeå sökandet av den försvunna 50-åriga mannen i Härnösand.

Lokala polisen i Härnösand avslutar också sökandet – tills vidare.

– Får vi in någon iakttagelse eller någon annan information så kan man börja söka igen. Men just nu har vi inga iakttagelser att gå på, säger Anderz Ohlsson förundersökningsledare vid polisen.