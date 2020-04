Levererar skyddsmaterial som en hel värld skriker efter: "Maskinerna går dygnet runt"

■■ Följ Goda Nyheter på Facebook.

Företaget Nordic Barrier Coting AB (NBC) i Söråker producerar vanligtvis material till olika industrier. Främst till bilindustrin men när coronapandemin släckte ner fabrikerna runt om i Europa så förlorade företaget i ett slag över 70 procent av produktionen.

– Det gick över en natt, säger Urban Winberg, företagets vd.

Vi hade första lasset här förra veckan

Det gjorde att företaget tvingades varsla och en del personal fick gå ner till korttidsarbete. Men eftersom företaget sysslar med olika typer av skyddsmateriel så har man kontakter i branschen. Något som visar sig vara bra i dessa tider då hela världen skriker efter just den produkten.

– Vi hade första lasset här förra veckan, säger Marcus Karlsson, platschef på fabriken i Söråker.

Det råmaterialet används efter specialbehandling till att göra skyddsutrustning inom sjukvården. På Söråkersföretaget har man nu ställt om stora delar av produktionen som bitvis rullar på 24 timmar om dygnet.

– Tre maskiner går nu dygnet runt för att få till det speciella materialet. Det rullas runt i maskinerna och beläggs med en heltäckande yta som fungerar som skydd i sjukvården, säger Marcus Karlsson.

En av maskinerna där de stora rullarna monteras behandlar 240 meter material i minuten och skyddsbarriären i form av en slags smält plastfilm sprutas på under en hetta av cirka 300 grader. Det gör att materialet klarar av de krav som ställs på utrustningen i sjukvården. Totalt räknar man med att kunna producera cirka tio miljoner kvadratmeter av specialprodukten som sedan transporteras vidare.

– Där görs det om till skyddsdräkter som är testade mot mikrobakterier och det har visat sig att barriären motstår det bra, säger Urban Winberg.

Hela världen skriker efter det här

De tio miljonerna kvadratmeter specialmaterial levereras i rullar till ett företag i södra Sverige. Sammanlagt räknar Urban Winberg med att det kommer att räcka till någonstans mellan fyra och fem miljoner skyddsdräkter. För att hela processen ska kunna fungera behövs råmaterialet och just nu är det stor efterfrågan på den produkten. Det är där de inarbetade branschkontakterna visar sig vara ovärderliga.

– Vi väntar in 15 fulla lastbilar med råmaterial och hela världen skriker efter det här så det är verkligen huggsexa om produkten, säger Marcus Karlsson.

Just det att hela världen efterfrågar produkten har Söråkersföretaget också fått erfara. Man har fått förfrågningar från flera länder i Europa och även från USA om att få köpa det färdiga materialet. Men på NBC har man valt att leverera på hemmaplan.

– Vi levererar bara till Sverige. Vi blev erbjudna att köra till USA men vi tackade nej till det fast det var bättre pengar. Det känns bäst så, säger Urban Winberg.

När bilproduktionen kommer igång ordentligt i Europa vet man inte riktigt. Urban Winberg tror att det kan ske i slutet av maj eller i början av juni.

– Men det är bara gissningar för det är ju ingen som vet.

Så länge coronapandemin får bilindustrin i Europa och övriga världen att dra i handbromsen fortsätter man att producera material till skyddskläder i Söråker. På NBC är man glada över att kunna hålla företaget igång samtidigt som man, i förlängningen, hjälper till att rädda liv. I framtiden kan också konceptet bli ytterligare ett sätt för Söråkersföretaget att leva vidare.

– Vi har hittat ett nytt ben för företaget att stå på och det kanske vi kan fortsätta med när allt återgår till det normala, säger Urban Winberg.

Under coronakrisen drabbas många i samhället på många olika sätt. I Sundsvalls Tidnings rapportering berättar vi om både det som kan upplevas som tungt och jobbigt, men även det som är fint och roligt. Så även under den pågående krisen. Nu sätter vi vår "Goda nyheter"-stämpel på några av våra artiklar under veckan för att lyfta fram positivt innehåll lite extra när nyhetsflödet av mer allvarlig rapportering är stort.