Li L'Estrade: Den här gången fungerar mitt hälsosamma liv – det var ”bara” att bestämma sig

Tio veckor hälsosamt liv med bra kost och mycket promenader. Än så länge har det gett resultat i form av drygt 8 kilo ned och minus 12 centimeter i midjemått. Det är ett resultat som jag är jättenöjd med och jag är snart halvvägs på min resa.

Men det är lustigt att det ska krävas så jädrans mycket mentalt av en för att göra en förändring!

Jag har så många kompisar som gång på gång sagt ”det är bara att bestämma sig” för att sluta äta onyttigt eller att börja motionera. Och jag har förklarat att det inte är så lätt som det låter. Det kan faktiskt kännas omöjligt. Och ju tyngre jag blivit, desto jobbigare har det känts.

Men så kom den där dagen då jag kände att det helt plötsligt satt ett pannben på plats och det bara var att köra. Varför det infann sig för tio veckor sedan har jag egentligen ingen aning. Det bara kändes och det var bara att haka på.

Det är svårt att föreställa sig vad som är en utmaning om man inte själv varit med om det så jag ska ge några exempel på simpla saker som känns omöjliga.

Gå på lunchrestaurang och äta buffé kan vara en mardröm. Suget säger en att man vill ha alla goa grejer i form av fett, kolhydrater och allt vad det är. Ju fetare, såsigare eller sötare, desto godare. Brödet till är ju självklart. Och dessutom brukar det finnas nån liten kaka till kaffet efteråt, mmm… smarrigt!

Nån säger att hens last är lakrits. Eller att en gillar choklad. Jaha tänker jag, mitt problem är att jag älskar choklad, gärna äter chips, goda ostar, hamburgare, pasta eller vad det nu kan vara. Jag kan till och med äta lakrits fast jag egentligen inte tycker om det. Så om nån har lakrits som last så känns det som ett banalt problem när man har allt gott som finns i hela världen som last. Känn på den!

Jag har många kamrater som älskar att springa. Ibland har grannparet sprungit förbi hemma och glatt knackat på för lite vatten innan de skulle dra vidare. Och där brukade jag ligga i soffan med en bok och tänkte; de där är ju inte riktigt kloka. Hur kan de frivilligt utsätta sig för nåt dylikt? En gång hängde jag på, men med cykel, men grannkvinnan sprang fortare än jag cyklade…

När arbetskamraterna tog promenadrundor i början av året och jag hängde på kryddades det av ångest. Ångest för att flåsa så mycket så att andra skulle höra hur dålig kondis jag hade och också ångest för att det var jobbigt att ta sig an backarna och att helt enkelt hänga med i tempot. Det är ju jobbigt att bli trött. Till och med av promenader.

Men de senaste tio veckornas förändring känns så starkt inombords. Att säga nej tack till godis eller fikabröd känns helt plötsligt skrattretande enkelt och jag jagar promenader nästan varje dag. Jag flåsar fortfarande, men det är som om det inte spelar någon roll och jag längtar till nästa promenad.

Fortfarande är löpningen långt borta och min kondition är fortfarande ganska blygsam men det känns så enkelt att säga ja jämfört med nej. Jag kommer också på mig själv med att vilja säga till andra som kämpar för att hitta sin motivation; ”Det är ju bara att bestämma dig och köra igång”. Och så minns jag att det var ett uttryck som jag avskydde att höra av andra. Så jag tar bort ordet bara och säger, du kan, när du väl är redo. Ingen annan kan bestämma åt dig och det är du som måste göra jobbet. Den dagen du bestämmer dig så går det.

Nu kör jag för tio nya veckor. Häng på vetja!