Li L'Estrade: Från drömmar till verklighet på 16 dagar – till påsk blir vi stadsbor igen

För några veckor sedan berättade vi för barnen att vi funderade på att flytta från vårt hem sedan 15 år tillbaka, vår älskade gamla skola på landet, som vi trodde att vi skulle leva i resten av livet. Strax därefter satt vi vid köksbordet och listade vad vårt nästa hus skulle innehålla. Det kändes helt orealistiskt att hitta det vi ville ha och vi gjorde därför en tvåårsplan för att både hinna köpa och sälja och renovera färdigt det vi höll på med.

Sönernas önskemål om ett modernare hem med raka golv, centralt beläget dessutom, skulle synkas med makens krav på stort garage och min dröm om en altan med vacker utsikt och modernt kök och badrum. Jo hej du dröm!

Vi satte genast igång och kolla bostadssajter. Ett hus uppfyllde faktiskt många av våra krav men det kändes inte aktuellt, för det var ju inte förrän om två år vi skulle flytta. Vi fortsatte drömma om det där huset under ett par veckors tid och till slut bestämde vi oss för att gå på visningen ”bara för att se och lära”. Man måste ju börja någonstans.

Och så kom vi dit. Och föll pladask. Det hade inte bara stort garage, det hade verkstadsdel också och totalt plats för tio bilar inne och ute. Huset var jättegulligt, välvårdat och hemtrevligt. Inte alldeles nyrenoverat men tillräckligt. En liten altan på övervåningen med utsikt över området var pricken över i:et. Fem minuter till mitt jobb, åtta till makens. Och vi tänkte, synd att vi inte ska flytta förrän om två år, det här hade passat oss perfekt…

Det visade sig att säljaren kunde tänka sig flytt framåt hösten 2021 så det var som om det var menat för oss. Från visningen till att det blev vårt tog det precis en vecka och helt plötsligt stod vi med två hus. Upprymda packade vi bilen för en helg i fjällen och medan maken körde släppte jag bomben om att vi köpt hus på våra sociala medier och att vi skulle lägga ut vårt till försäljning. Nästan omedelbart plingade det till från två familjer som var väldigt intresserade av vår gamla skola. De ville komma och titta på en gång och var intresserade av snabb affär.

Vår tvåårsplan reviderades kraftigt kan man säga. Min vision om att renovera färdigt, rensa bort 15 års hamstrande av grejer på 600 kvadrat och styla det in i minsta detalj blev till att rusa runt en förmiddag och städa för allt jag var värd. En timme innan paren och mäklaren skulle komma på visning sprang jag runt som en yr höna med en jätteburk rostad lök under armen. Den fick inte plats i ett enda av våra överfyllda skåp och det var som om jag var övertygad om att just den ”inredningsdetaljen” skulle stjälpa hela upplevelsen för de potentiella köparna. Det slutade med att jag åkte runt med löken i bilen…

Hur det gick? Det blev affär samma kväll. Från att vi sa att vi skulle ”se och lära” till att vi både köpt och sålt tog det 16 dagar.

Det känns helt fantastiskt och så rätt. Inte heller är det ogenomtänkt trots den supersnabba processen. Ibland kan man processa saker inombords utan att sätta ord på det. Ibland måste man inse att det är läge att tänka om här och nu – inte sen.

För tiderna förändras. Behoven likaså. Och kommer bollen farande är det bara att klippa till, även om det är på volley.