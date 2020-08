Li L'Estrade: Jag är äntligen botad från fobin för vägglöss

Jag skrev en artikel en gång om vägglöss och hur det har spridit sig i Sverige på grund av allt resande. Av alla artiklar jag skrivit under 30 års tid så är det just den här artikeln som etsat sig fast hos mig. Med obehag. Experten jag intervjuade tipsade om att man kan undvika att få med sig krypen genom att låta bli att lägga sin resväska med kläder på golvet. Jag minns också att han sa att de också ofta hittas under madrassen.

Det här gör att jag verkligen inte ställer väskan på golvet när jag bor på hotell trots att jag aldrig någonsin varit med om att hitta kryp nånstans. Däremot vågar jag inte lyfta på madrassen och spana efter löss trots att jag tänker på det varje gång. Men jag törs inte av rädsla av att hitta dem där. Då sover jag hellre på dem. Väldigt ologiskt och irrationellt av mig inser jag.

Det är inte så att jag har fobi kanske men jag har ju onekligen svårt att släppa det. Och det måste åtminstone ha varit före 2011 som jag skrev den där artikeln så det har ju pågått ett tag.

Men nu kan jag vara botad!

Häromkvällen satt vi ute på vår altan och åt middag och njöt av en sommarvarm kväll med ett par goda vänner. Barnen badade i poolen och det var så där idylliskt som man vill att ens sommar ska vara. Plötsligt hör jag hur det börjar duggregna på det vita tygtaket ovanför oss. Så där små, små droppar som bara låter som ett pickande när de landar på ett paraply. Jag tänkte inte mer på det än så, det fick vara, det var ju ändå varmt ute. Men allt efter som regnet tilltog så började jag fundera på dynor som borde plockas in och om barnen kanske borde kliva upp. Jag tittar på trätrallen bakom mig och inser till min förvåning att jag inte ser några blöta fläckar någonstans. Det blir verkligen kortslutning i huvudet. Jag hör ju regnet. Men ser det inte. Hur är det möjligt? Jag fortsätter stirra på det torra golvet.

Efter några konstiga sekunder vrider jag tillbaka huvudet och tittar upp i det vita taket i stället. Då ser jag dem. Tusentals flygmyror sitter på taket. Varje gång en myra landar låter det alltså som en droppe regn. Helt plötsligt är de över oss och runt oss i luften. Från poolen ropar sjuåringen att solstolen är alldeles svart av myror. Obehagskänslorna tilltar.

Barnen kliver upp, trots att det inte regnar. Vi vuxna sitter kvar skyddade av det vita taket och tänder lite ljus, tar fram myggmedel i hopp om att det ska skrämma dem och vi skruvar upp musiken i stället så vi inte hör dem. Och försöker låta bli att titta upp. Efter ett par timmar har de svärmat vidare och vi kan pusta ut.

Nu när jag skriver den här krönikan inser jag att jag förmodligen kommit över vägglössen. Allt jag kan tänka på är närbilderna som jag får upp nu när jag googlar på flygmyror och artiklarna som beskriver dess parningsritualer som sker när de svärmar. Hanarna som slåss om att få para sig och att de dör och tappar vingarna efteråt samtidigt som honorna flyger vidare…

Så ja. Japp. Jag är botad från vägglössen. Sådan tur jag har att jag har annat att tänka på från och med nu.

Li L'Estrade

lestrade.li@gmail.com