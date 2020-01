Li L’Estrade: Jag var i en filterbubbla redan som tioåring

Vi sitter i bilen och diskuterar sonens musikläxa. Han ska läsa om och lyssna på ett tiotal låtar från genren rock. Mina tankar börjar genast vandra till 50- och 60-talet och jag ser lite vaga raggare framför mig. Han sätter igång en av låtarna och genast börjar Rammsteins ”Du Hast” dundra i bilens högtalare så att luften vibrerar. Jag spärrar upp ögonen och ber honom ta nästa låt. Den låten är inte alls lika hård men håller högt tempo. Jag konstaterar att jag inte vet vad Bad Reputation är och den här gången är det makens tur att spärra upp ögonen till det dubbla.

”Har du aldrig hört den här?!”

Men på riktigt. Joan Jett, förlåt mig. Jag var sex år och kunde sjunga med till Köppäbävisan med Bengt Pegefelt. Den låg på Sverigetopplistan, så det var inget konstigt med det. Väl?

Sonen fortsätter spela upp låtar i musikläxan.

Iron Maidens ”Run to the Hills” och Metallicas ”One” känner jag visserligen väldigt väl igen men det var inte förrän jag blev äldre som jag lärde känna dem lite mer. I samma veva som de gavs ut hade jag fullt upp som nioåring att sjunga med till de vansinnigt söta killarna i rosa scenkläder. Inget gick upp mot pojkbandet The Pinks så klart! Jo förresten, Carola och Pernilla Wahlgren gillade jag även om jag inte fattade att Piccadilly Circus var på svenska. Döm om min förvåning när mina kompisar sjöng med i refrängen på svenska…

Jaja, det gick nåt år och jag mognade med musiken. Jag snokade i mina föräldrars låtskatt och lärde mig Lill Lindfors ”Du är den ende” utantill. När klasskompisarna i fyran bad mig spela in lugna låtar på ett blandband till klassfesten blev jag stolt över uppdraget. Men jag minns fortfarande den pinsamma känslan när de dissade mitt band redan efter några sekunder och bytte till Sandras Maria Magdalena i stället. Sandra var en sexig gudinna som spelades på Trackslistan på radion på lördagar och det visste jag inte ens vad det var för nåt! Så genant. Jag ville sjunka genom jorden.

Under tonåren var samlings-cd-skivorna Absolute Music och Absolute Dance mina favoriter. Det var lite samma stuk som den där Trackslistan, när jag väl hört talas om det ville jag bara ha mer. Hårdrock lyssnade inte jag eller mitt innebandy- och fotbollslag på överhuvudtaget. Men i takt med att jag bytte pojkvän eller stad ett par gånger så vidgades även mina musikvyer och jag kom i kontakt med fler genrer.

Nu har jag haft samma man i 19 år och han har inspirerat mig till viss del när det kommer till musiken, men eftersom han erkänner att han fastnat i nittiotalet så går min musikutveckling långsamt. Jag föredrar fortfarande att tralla med i topplistor – eller mainstreammusik som man ibland, lite föraktfullt kallar det. Jag kan fortfarande texten till Lill Lindfors ”Du är den ende” och maken får istället lyssna på sin hårdrock på hög volym när han huserar i köket.

När vi gått igenom hela läxan och jag förhört sonen tycker 13-åringen fortfarande att det är tämligen ointressant med genren rock. Själv har jag lärt mig massor så nu sätter jag mitt hopp till nästa musikläxa för sjundeklassarna. Jag vill lära mig mer och komma ur min filterbubbla som jag hamnade i som barn och aldrig tagit mig ur!