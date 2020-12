Li L'Estrade: Vad ska vi prata om när vi inte längre pratar om corona?

Varje middag upprepar äldsta sonen, som har intellektuell funktionsnedsättning, samma fråga till oss andra:

”Till vilket land vill ni åka när coronan är över?”

Från början var våra svar genomtänkta och drömmande; Vi drömde om min kompis lägenhet i Spanien dit vi skulle ha åkt i påskas när pandemin bröt ut, vi pratade om att åka till min bästis och hennes dotter i Kanada igen, sen slängde vi ur oss land efter land och till slut… tja, egentligen var som helst! Gnarp?

Det känns mer och mer avlägset att resa och vissa veckor är resan till mataffären den stora höjdpunkten. Jag både skyr andra människor och blir glad över att se dem på samma gång.

Så sjunker jag tillbaka i soffan igen, i hemmets trygga vrå.

Efter varje toalettbesök som äldsta sonen gör ropar vi i kör från soffan; ”Tvätta händerna extra noga med tvål och vatten!"

Och han går tillbaka, tar mer tvål och säger; ”Juuuust ja, det är ju corona”.

När yngsta sonens fotbollsträningar ställts in har vi helt plötsligt varje kväll och helg helt tomma. Vi ligger i varsin ände av soffan och lyssnar på det monotona ljudet från den gamla skolsalen på övervåningen där 14-åringen gör målvaktsövningar och tränar bollkontroll. Kväll efter kväll. Ibland låter det som om taket ska rasa ned då han kastar sig och landar på en gammal madrass. Vi ignorerar ljudet och fortsätter titta på tv-programmet "A place in the sun" – och drömmer oss bort när britter ska finna lyckan utomlands. Undra vilket hus de kommer välja? Vilket skulle vi ha valt?

En kväll kommer fotbollssonen ned till oss och säger fundersamt; ”Vi gör ju ingenting nu för tiden”. Och jag; ”Nä precis, coronapandemin vettu. De vill ju att vi ska hålla oss hemma och undvika andra människor”. Han; ”Jo, det är ju så förstås”. Så går han upp igen med bollen under armen.

Varje dag ringer jag mina 70-plus-föräldrar som bor 1,5 timme bort. Frågar hur de mår, vad de gör, hur de har det. Jag uppdaterar mig samtidigt om vår nära släkting som drabbats av covid på sitt boende och räknats ut av läkarna, men som mirakulöst nog verkar överleva.

Vid det här laget kallar jag det coronahelvetet. Eller jävla-skit-coronan. Och jag provoceras av folk på sociala medier som tycker att man ska leva som vanligt. Jag frågar mig med vilken rätt de tycker att de kan leva som vanligt medan min släkting är nära att dö? Hon, som i hela sitt liv varit beroende av andra och som inte kan göra egna val. Men förtjänar hon att dö för det? Ska hon offras för att folk vill fortsätta roa sig? För att folk inte kan ha tråkigt? För mig är svaret så enkelt. Men jag skrollar förbi i mitt flöde istället för att gå in i diskussioner på sociala medier. Jag tar mitt ansvar, inte andras.

Samtidigt läser jag artiklarna med rapporter om de första vaccinen och jag känner hopp och förväntan. Dagarna blir dessutom ljusare för varje dag som går. Snart spricker löven ut på björkarna och då, ja då är detta snart ett minne blott. Och jag kommer vara nöjd om jag får resa till Gnarp i sommar.