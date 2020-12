Lina Norberg Juuso: Idealen av lycka har förändrats – eller är det en desperat förhoppning?

Fastnade för en reklam från ett spelföretag. Storyn i reklamen är följande: två personer vinner sanslöst mycket pengar och förverkligar sina drömmar. Det vill säga: en egen racerbana runt ett slott som ska förstås som den nya bostaden, en brandbil som kan vattna växter, bling bling. The American dream. Att kunna göra och köpa allt som faller en in. Rätten till sanslöst mycket konsumtion. Det ska naturligtvis framstå som eftersträvansvärt, få folk att vilja spendera sina pengar på just det spelföretaget.

Men i dagens situation blir reklamens budskap snarare solkigt, snuskigt och ja... bisarrt. Otidsenligt. Reklamen är en symbol för drömmar som var eftersträvas värda för inte allt så länge sedan. Innan vi långsamt som kollektiv började ta in att den tid vi nu lever i faktiskt stavas k-l-i-m-a-t-k-r-i-s. Den är nu. Inte sen. Nu.

Att 2020 drömma om så mycket pengar för att kunna konsumera utan rimlighet och därmed belasta klimatet är inte i takt med tiden. Och min övertygelse är (eller desperata förhoppning?) att de personer som faktiskt har extremt mycket stålar inte längre inom en snart framtid kommer kunna shoppa sina egna världar utan stenhård kritik från omgivningen. Det kommer inte att gå att bygga en pool i sin gigantiska trädgård, ta en selfie och få en massa likes. Istället kommer följarna undra vad hen håller på med. Att bygga en egen pool – den klimatpåverkan kommer att ses som osolidariskt och tämligen världsfrånvänt. Att ha en pool som måste fyllas med rent vatten, när människor runt om i världen inte har ens ha rent dricksvatten – det kommer vara en symbol för nonchalans och stinkande egoism. Jaget för laget kommer vara daterat (en desperat förhoppning?).

Generationen Z, de som är födda på sent 90-tal, växer upp gör det med Greta Thunberg som förebild. De inser att klimatfrågan är på allvar, att frågan är global, att allting hänger ihop. Att ingen människa är en ö, att inget land är opåverkat av det andra. De är inte gödda med en framtidstro och för dem är det inte självklart att göra "Asienrundan" efter gymnasiet. Världen är inte fri att exponera, världen är inte varje individs privata lekplats utan ansvarstänkande. Generation Z har en annan blick på världen än tidigare generationer. Här är klimatet viktigt. För att det är absolut nödvändigt förstås. De valde inte. Generation Z har politiskt intresse och samhällsengagemang. De drömmer inte om en Asienresa- det är inte försvarbart rent klimatmässigt (läs mer om detta i DN 25/11 - Insidan).

Generation Z lockas knappast av en spelreklam där lyckan är att konsumera i överdåd- utan någon som helst tanke på klimatet. Jag är övertygad om det (eller är det en desperat förhoppning?).

Lina Norberg Juuso