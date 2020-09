Lina Norberg Juuso: Jag fixade att plugga som vuxen – våga ta steget

Jag skulle aldrig erkänna det, men rätt länge tänkte jag att det där med högskola och universitet var till för ”andra”, de som var ”smartare” än jag. Mer bildade. Trösklarna in till akademiska studier är olika höga för alla. Lägst är det för dem som är födda in i akademikervärlden. Då är det naturligt att tänka på vidare studier efter gymnasiet. Det blir en självklarhet. Trösklarna är omvänt högst för dem som är från under- och arbetarklassen.

Jag vågade i alla fall söka till universitet. Som tvåbarnsmamma och trettioplussare klev jag in i Mittuniversitetets vackra lokaler i Sundsvall och kunde äntligen kalla mig för student. För ja, att studera vidare hade varit en dröm. Och jag klarade det! Jag skriver det redan nu så ni slipper undra hur det gick.

Jag fixade att ta en akademisk examen- trots lite naggat självförtroende i början. För mig handlade det om ren och skär vilja, som ledde till orken att slita. För det är inte plättlätt att studera, kanske är det också extra utmanande när man har ansvar för hem och barn. Men fördelen med att vara lite ”äldre” och ha barn som student var uppenbar. Som förälder hade man redan lärt sig att prioritera sin tid och det ”smittade” av sig på studierna. Plugga mellan klockan åtta och sexton – sedan var det dags att hämta barn, laga middag, skjutsa barn och så vidare. Det magiska med det är att hjärnan bearbetade ny kunskap medan de andra aktiviteterna gjordes.

Att hitta rutiner var viktigt och nyckeln till att det fungerade. Jag satt med böckerna varje dag, läste och gjorde sammanfattningar. Slet mitt hår, svor, gav upp och för att tanka mig med motivation igen efter x antal koppar kaffe. Det var naturligtvis inte alls roligt att få F på en tenta – speciellt inte efter all den tid jag lagt ner på att faktiskt försöka lära mig. Men det var en lärdom i det också: Plugga annorlunda, hitta strategier för att komma ihåg, repetera. Det gav utdelning och att klara en omtenta var värt lyckotjut gånger hundra.

Man lär sig att lära under tiden man lär sig - hängde ni med på den meningen? Alla lär sig dessutom olika, så det kan ta ett tag innan man knäcker koden för hur man själv fungerar. Mitt sätt var att ställa frågor till mig själv och rita tidslinjer och tankerutor. Att visualisera kunskapen. Tankeremsor fungerar för en del, men jag glömde bara bort hur ramsans skulle börja och då blev ju förvirringen total.

Jag hittade också på ett eget sätt att belöna mig själv på under studietiden. Efter varje klarad tentamen eller inlämningsuppgift gick jag och köpte glas. Ett vinglas eller ett vittvinsglas. Det var supersmart, för nu sitter jag med en samling vinglas som mallar sig i vitrinskåpet. Och varje gång jag dricker ur dem påminns jag om mina prestationer. Att jag faktiskt fixade att plugga som vuxen. Det blir dubbel njutning.

Lina Norberg Juuso