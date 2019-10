Lina Norberg Juuso: När ett substantiv är räddningen

Ljudboken var tydligen i blickfånget under årets bokmässa i Göteborg. Det går naturligtvis att problematisera att allt fler väljer att lyssna på böcker i stället för att läs-läsa dem. Jag skriver läs-läsa och menar då traditionell läsning. Bokstäver tryckta på papper.

Men det går också att se ljudbokens frammarsch som en kulturell smällkaramell och vidga perspektivet på verbet läsa. Att lyssna på en ljudbok blir då också att läsa i en vidare mening. Det finns ett begrepp för det på engelska, literacy. Ungefärlig översättning kan bli litteraritet. Att skapa mening genom skriftspråklig aktivitet. Tänk hur många vi är som varje dag skapar mening i våra liv genom literacy – vi läser böcker genom våra öron.

Magi! Men inte speciellt innovativt. Innan skriftspråket fick vi vårt behov av berättelser via det talade ordet. Själv har min litterära värld vidgats oerhört mycket sedan ljudbokens entré in i min vardag. Nu kan jag frottera mig i böcker, inte bara när jag ligger i soffan med en roman i händerna. En av mina guldstunder är numera när jag med hörlurar står och stryker kläder och samtidigt får ta del av andras liv via ljudboken. Att läsa är att få leva andra liv för en stund. För mig är det primärt, inte hur jag läser.

Senaste ljudboken var Resten av allt är vårt av Emma Hamberg. Hon skriver självbiografiskt om att få tio friska år med sin man, och sedan tio sjuka. Emma Hamberg berättar om det tabubelagda i att skilja sig från sin svårt sjuka partner. Hon var för frisk. Han var för sjuk. Kärlek må övervinna mycket, men inte allt. I alla fall inte på det sätt vi tänkt oss. Nu skulle Emma Hamberg ha tjänat på att våga gå mer i djupet i sin roman. Vågat skriva på djupet mer om hur det verkligen känns att leva med skammen, eller i vart fall bokstaverat om hur det yttrande sig. Istället är boken mer feel-good och okej ... det kanske var syftet. Men nu är det här ingen recension, utan en krönika, så vi släpper det.

Jag tänker mycket på Resten av allt är vårt. Det i sig vittnar om att romanen berörde mig än bara tillfälligt. Perspektiv. Emma Hamberg skriver inledningsvis om perspektiv. Om hur det kan hjälpa människor att ha just det, att lyfta blicken från sitt eget lidande och på så vis få mer kraft att fortsätta kämpa. Hennes man fick en allvarlig sjukdom. Ja. Men han dog inte. Perspektiv. Nu kom jag på det! Det kanske var Emma Hambergs förmåga till just perspektiv som gjorde att hon orkade att ta hand om tre barn, en svårt sjuk man och på samma veva vara familjeförsörjare. Hon höll perspektiv i handen. Det vackra substantivet blev en livlina.

Lina Norberg Juuso