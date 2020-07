Lina Norberg Juuso: Pippi firar 75-årsdagen med sina systrar

Hipp hurra, Pippi Långstrump fyller 75 år. Hon lär fira med gräddtårta, sockerdricka och pannkakor. Om hon har behållit de smaklökarna förstås, mycket kan ju ändras genom åren. Nu kanske hon lagt sig till med helt andra vanor – surströmming och mjölk kanske?

Det är osannolikt att Pippi hoppat på någon diet. Hon är med all sannolikhet mycket tillfreds med livet och har hon barnbarn fixar hon så att hela kalaset blir på golvet. Under bordet så gastarna också ska våga sig fram. Blir Pippi trött mitt under firandet tar hon sig en tupplur eller två. Pippi bryr sig inte ett dugg om hur 75-årsfirandet brukar gå till, utan gör så som hon tycker till gästernas absoluta belåtenhet.

När Pippi gjorde entré i Sverige kallades Astrid Lindgren litterära figur för banbrytande av pressen. Och den äran vill vi ju naturligtvis inte ta bort från författarinnan.

Men Astrid Lindgren var inte först med att skriva om en modig, normbrytande flicka. Före Astrid Lindgren fanns journalisten, författaren och äventyraren Ester Blenda Nordström verk ”En rackarunge”. I boken har flickan Ann-Mari blivit bortskickad för att bli som folk. Eller – bli som en flicka. Hon är vild och orädd och boken om Ann-Mari blev mycket omtyckt av läsekretsen.

I biografin ”Ett jävla solsken: En biografi om Ester Blenda Nordström” lyfts Ester Blenda Norströms författargärning upp och böckerna (det kom att bli flera) om Ann-Mari får ordentlig plats på scenen.

Det är faktiskt märkligt att den av läsarna älskade Ann-Mari som inspirerade Astrid Lindgren sen föll i skugga. Det hade funnits plats för både Pippi och Ann-Mari.

En annan tydlig inspiration till Pippi var ”Anne på Grönkulla” av Lucy Maud Montgomery. En modig rödhårig, fräkning, talför föräldralös med hjärtat på rätta stället tar sig an världen på sitt eget vis. Känns det igen? Att författare lånar och inspireras av annan litteratur är inget märkligt, det är en livsnerv. Författare och verk talar med varandra genom tiderna och sätter deras läsare i dialog med historien. Intertextualitet. Ett tråkigt ord men vackert ändå.

Både Anne på Grönkulla och Ann-Mari är alltså Pippis storasystrar. Bångstyriga och egensinniga. Snälla och modiga. Ständigt redo för äventyr.

Nu firar säkert Anne på Grönkulla, Ann-Mari och Pippi ihop i sin litterära värld. Skålar över de tre tillsammans breddade synsättet på hur barn och flickor ska vara. De hjälpte till att forma blicken till att barn är människor och individer med rätt att uttrycka sig och forma sitt eget liv. Barn och flickor är inte en homogen grupp som ska lyda, utan har rätten att odla sin egen personlighet.

Hipp hipp hurra Pippi!

Lina Norberg Juuso