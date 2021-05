Linda beslutade sig för att göra en förändring – och fick ett nytt liv: "Jag har vänner som inte känner igen mig"

Ända sedan unga år har Linda Udd varit storväxt. Under skolåren tränade hon mycket och det gjorde att hon kunde hålla vikten, men när livet gick in i en ny fas och hon blev mamma började kilona byggas på. När hon sedan inte orkade eller kunde leka med barnen insåg hon att något måste göras. Då visade vågen på 124 kilo.

– Jag har alltid älskat att åka slalom men jag orkade inte och när jag åkte fick jag ont. Jag kunde inte följa barnen och jag vill ju orka med barn och barnbarn längre fram så det fick mig att fatta beslutet.

Det var i januari 2019 som Linda skaffade sig ett gymkort och började sin träning. Hon berättar att hon gick lite på löpbandet, lyfte lite vikter och gjorde några situps. Ett par månader senare började hon löpträna och hon tog det i sin egen takt.

– Jag joggade lätt på en stäcka av två lyktstolpar och sedan vilade jag och gick mellan två. Det var i april månad, minns Linda.

Men envisheten, träningen och kostförändringen gav resultat. Tidigare kunde Linda dricka 1,5 liter läsk per dag, men den tiden var förbi. Nu gällde ett sundare leverne även om hela satsningen på ett lättare liv var på frivillig basis.

– Jag har inte haft några förbud men ett jäkla pannben och det har jag hållit och håller fortfarande, säger Linda.

Man måste utgå från sig själv

Den inställningen visade sig också på vågen som efter ett år visade att 24 kilo Fagervikstjej försvunnit. Det är väl kanske inte något världsrekord i viktminskning men den aktive trebarnsmamman menar att det är viktigt att man gör sin egen resa.

– Man måste utgå från sig själv och inte jämföra med andra. Varje resa är unik och du måste inse att din resa är vad du gör för dig själv.

Satsningen på ett sundare och bättre liv fortsatte under våren och allting gick åt rätt håll för Linda som nu låg under 100-kilosstrecket. Under sommaren vistades hon mycket ute med promenader och träning. Till hösten tog hon ytterligare ett nytt steg på sin viktresa.

Tidigare hade Linda tränat på gym där hon kunde vara ensam och inte behöva träna i grupp med andra. Nu började hon träna tillsammans med andra. Gick med på pass och tog hjälp med kostråd. Men trots det blev hösten 2020 hård.

– Det var tufft. Vågen stod still under hela november och december men sedan lossnade det. Jag har ju byggt upp en hel del muskler med träning och kost och det stoppade upp viktminskningen innan det lossnade rejält igen och kilona rasade, förklarar Linda.

Nu börjar hon också tycka det är kul att löpträna. Under vintern köper hon sig ett par skor med isdubbar och ger sig ut och springer i halkan. Hon är stolt över det hon åstadkommer och nu klarar Linda fem kilometer, vilket är bra mycket mer än avståndet på två lyktstolpar som hon lyckades kämpa sig fram till i början av viktresan.

Annars vet jag inte om jag klarat det

Men sedan kom bakslaget – som stavas covid-19. Linda insjuknade i mars och låg sjuk över påsken. Hon har fortfarande känning av den hemska sjukdomen. Hon har svårt med andningen och hostar väldigt mycket när hon varit ute och sprungit. Men hon är väldigt glad över att hon var i bättre fysisk form när coronan slog till.

– Annars vet jag inte om jag klarat det. Med mina 124 kilo var jag säkert i en riskgrupp, säger hon.

Nu har Linda gått ner 53 kilo och på vågen är det snart siffror under 70. Många är imponerade av hennes resa och att det skett en förändring får hon bevis på hela tiden.

– Jag har vänner som inte känner igen mig. "Du har försvunnit", "Vilket pannben du har, du är en riktig krigarprinsessa" säger de, berättar Linda som fått byta garderoben flera gånger under de här åren.

– Förr har jag fått göra mig av med kläder för att jag inte kommit i dom, nu är det tvärt om. Det blir dyrt men det är enormt roligt. Nu har jag har en klänning som jag kan använda. Men jag ska köpa mig lite mer klänningar och kjolar för jag hoppas på en varm sommar.

Viktminskningen är naturligtvis viktig men för Linda är det inte vikten som är det huvudsakliga målet. Det handlar om att må bra och trivas i sig själv. Kunna leka och sporta med barnen utan att få ont eller bli trött. Och löpträningen under den här tiden har fört henne till ett annat mål.

– Målet finns inte i vikten. Mitt mål är att kunna springa en mil under en timme och jag vet att jag kommer att klara det, säger krigarprinsessan från Fagervik.