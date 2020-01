Lisa Lindström: Var blev ni av, ni ljuva drömmar om en rimligare jord

Tomtar och änglar och annat krafs är undanstökat, och vardagen har återvänt. Det var roligt så länge det varade, men det är skönt att återgå till vardagen.

Det nya året började som vanligt med återblickar i media på det som varit och profetior inför framtiden.

Man kan hålla sig för skratt när man läser eller hör alla tankar och analyser och diskussioner. Jag vill bara skrika: Ja, vi har hört det här till leda. Har ni inget positivt att komma med? Så här kan vi ju inte fortsätta att svartmåla. Då finns det ju liksom ingenting att kämpa för. Vi gamlingar klarar oss ju, vi har i alla fall inte så långt kvar. Men UNGDOMARNA! Ta inte ifrån dem framtidstron!

Man måste ha mycket djävlar anamma i sig för att inte tappa gnistan.

Det är min absoluta övertygelse att vi människor var lyckligare innan mobiltelefonen uppfanns. Jaja, jag hör massa protester nu. Smartphones är jättebra till mycket, Google, Swish, Skype, med mera. Men allt det andra då? Hot och hat och förnedring som stressar sönder dig. Hur roligt är det? Jag har några goda råd in på det nya året: 1. Dra ner på surfandet. (De som har gjort det har dokumenterat fått ett lugnare liv). 2. Dra ner ännu mer på surfandet! 3. Skänk ett leende till din omgivning minst fem gånger om dagen (och du får dubbelt tillbaka). 4. Ring någon som du vet sitter ensam eller är sjuk eller ledsen (och du får en skön känsla inombords). 5. Dra ner…….. du vet vad jag menar, va!

Min mor, som jag tyvärr aldrig lärde känna eftersom hon dog när jag föddes, har skrivit en liten visa på en känd slagdängemelodi, inget litterärt mästerverk, men ändå: ”Och när som vi vandrar på gatan och ser syrliga ut, vi ropar fy, ropar fy. För man anar kanske föga hur det klär med glimt i öga när man vandrar inunder paraply, paraply”. Det är ju ingen idé att gråta över spilld mjölk eller dåligt väder eller andra triviala faktorer som man ändå inte kan påverka. Vi sjöng den visan ofta hemma. ”Smile to the world, and the world will smile to you”, sa min far ofta. Jag vet att jag har tjatat om det här tidigare, men det tål att upprepas.

Min far hade inte så stor anledning att skratta, med tanke på att han blev änkeman vid 43 års ålder, men man kan ju inte bara lägga sig ner och dö vare sig man är 43 eller 86.

Med tanke på alla profetior och dystopier och skräckscenarion som utmålas i tid och otid vet jag också att man har förespått världens undergång åtskilliga gånger genom historien. Och visst, vi har genomgått istider och värmeperioder flera gånger, men det är ju trots allt några hundra miljoner år mellan varven, så vi behöver inte rusa upp från stolen och sätta kaffet i vrångstrupen.

Har kollat på programmen om Hasse och Tage i helgerna, och jag hör Monica Zetterlunds röst i huvudet: ”Var blev ni av ljuva drömmar om en rimligare jord”. Ja, visst var det bättre på Hasse och Tages tid, vi hade post och fungerande sjukvård och kontanter och framförallt: Ingen mobiltelefon!

God fortsättning önskar en motsträvig motvallskäring!