Lisa Lindström: Varför frågade jag inte medan de levde?

Trots min höga ålder har jag ännu inte slutat ha vissa förhoppningar inför framtiden. Året 2020 förpassar vi väl alla till det förflutnas sophög, nu måste vi bara se framåt. Ett nytt år ser jag alltid framför mig som ett bländvitt orört landskap där solen gnistrar i snön, inte minsta lilla spår av människor eller djur. Så inbjudande och löftesrikt och spännande.

Det nya året började lite snopet. Jag försov mig. En kvart före tolvslaget nickade jag till i soffan och vaknade när Sofia Helin nästan läst färdigt Nyårsklockorna. Det kändes så FEL, som en helt misslyckad start på det här nya året som vi alla ställer så stora förhoppningar till nu i samband med vaccineringen. Jag ger inga storstilade löften längre, men hela hösten har jag sneglat på en röd skrivbok som jag köpte i somras i akt och mening att skriva ner lite släkthistoria för barn och barnbarn.

”Varför frågade jag inte medan de levde”, den frågan har nog många med sorg ställt sig när äldre anförvanter lämnat jordelivet och de efterlevande står där med massa obesvarade frågor. Själv kan jag gråta blod över att jag inte hade vett att fråga medan tid fanns. Eftersom jag var sladdbarn var mina storasyskon utflugna och hade dessutom flyttat till Sverige, min mors hemland, och jag blev kvar ensam i Norge med min danske far.

Andra världskriget gjorde situationen ännu svårare. Mina syskon var sjutton, sexton och tolv år gamla när de blev moderlösa, själv var jag nyfödd, och min far var 43 när han blev änkeman. Jag blev placerad på barnhem under mitt första levnadsår. Det är ett väldigt viktigt år i en människas liv har vetenskapen kommit fram till. Det är kanske därför jag ältar detta, gamla människan, som om jag fortfarande letar efter min mamma.

Nu vill jag uppmana alla att skriva ner sin historia så barn och barnbarn slipper gå med massa frågor och funderingar. Det behöver inte vara något märkvärdigt och litterärt. Det är Ditt liv och Din historia som du i enkla ordalag ska förmedla till nästa generation. Jag kan ibland med saknad och ett stygn av avund lyssna på andra som berättar om när de var på fisketur med farfar eller bakade pepparkakor med mamma, så enkelt men ändå värdefullt.

Med tanke på årets julklapp, stormköket, minns jag hur min storebror på äldre da´r berättade om hur vår far som nybliven ingenjör fick sitt första jobb med att försöka sälja primuskök (som vi sa då) till beduiner i Nord-Afrika. Min far berättade aldrig om det jobbet för mig, men det här måste ha varit strax före första världskriget så det rann väl bokstavligen ut i sanden! Jag ser framför mig min far ridande på en kamel från oas till oas i försök att kränga dessa civilisationens nymodigheter till shejkerna i Afrika. Jag lär aldrig få veta hur det gick. Att primusköket skulle få en renässans år 2020 hade man väl heller aldrig kunnat ana.

Den där röda ovan nämnda boken är lika orörd och jungfrulig som nyårets snötäcke. Dags att ta itu med detta nyårslöfte nu medan jag fortfarande är någorlunda klar i knoppen!

Lisa Lindström