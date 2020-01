LISTA: Butikerna och restaurangerna som försvann 2019

I mitten av mars kom beskedet att Cervera i In-gallerian skulle stänga. Chef för regionen nord på Cervera, Adam Andersson, sa till ST att Sundsvall city var en utmanade plats och att kundflödet var för dåligt.

– Det var svårare än vad vi räknade med. Klart att vi trodde att det skulle gå bra när vi öppnade. Men det gick inte, sade han.

Birsta Gardincenter valde att efter nästan 15 år slå igen dörrarna och istället fokusera på e-handel. Ägaren Tove Söderblom menade att textilbranschen är tuff och att kunder inte byter gardiner lika ofta längre. I mitten av december började butikens utförsäljning.

– Jag fortsätter på webben och kommer att ha ett show room dit kunderna kan komma och titta på produkterna. Troligtvis blir det i entrén här i huset, i alla fall till en början, sade Tove Söderblom.

Redan i november 2018 bestämde Joy att de skulle lägga ner sin butik i In-gallerian och istället fokusera på butiken i Birsta. I slutet av januari stängde de i Stenstan och menade att det var för få kunder.

– Vi har haft en bra dialog med hyresvärden och hyran har inte varit något problem, utan vi har haft ett minskat besöksflöde vilket har gjort att vi vill fokusera på vår butik i Birsta i stället, berättade Joys marknadschef Josefin Larsson i en tidigare intervju med ST.

Sängjätten i Birsta var en av åtta butiker i landet som stängde när verksamheten sågs över. Enligt ledningen var det inte tillräckligt vinstgivande att hålla alla landets 27 butiker fortsatt öppna. Utöver Sundsvallsbutiken drabbades butiker i Borås, Kungsbacka, Göteborg, Östersund, Helsingborg och två butiker i Malmö.

– Vi har tagit ett strategiskt beslut, sade Catrin Kullman, marknadschef på Sängjätten, till ST i mitten på oktober.

Efter sex år valde Arken Zoo att stänga ner i Stenstan för att fokusera på sin butik i Birsta. Försäljningen minskade och trafikomläggningen i centrum anses vara en av anledningarna.

– Vi blev drabbade när de stängde av Norrmalmsparkeringen. Alla tyngre saker i butiken säljs mindre nu och det är väl för att det blir svårt att frakta hem för kunden, sade butiksägaren Lena Åhman som drivit djurbutik i Sundsvall sedan 1988.

Så sent som i mitten av december stod det klart att Sibylla-restaurangen i Birsta gått i konkurs. Restaurangen öppnade på food courten i Birsta city för tre år sedan men är nu stängd. Sibylla Sveriges vd Joakim Carlsson hoppas på att någon vill ta över och fortsätta driva verksamheten.

– Det är en relativt ny restaurang som är inhyrd på ett bra läge – så det ska kunna gå att driva vidare med en ny franchisetagare. Vi tror på läget, säger han.

Barnklädesaffären Polarn och Pyret kastade in handduken i slutet av februari. Man valde att stänga butiken på Torggatan i Stenstan med anledning av den vikande lönsamheten. Istället lades krafterna på butiken i Birsta som enligt företagets vd Nanna Hedlund går mycket bra.

– Vi försöker hela tiden optimera vårt butiksbestånd och ibland behöver vi då omlokalisera från en handelsplats till en annan, sade hon till ST i januari.

På våren 2019 kom beskedet att Åhléns i Birsta ska lägga ner. Anledningen till beslutet att stänga beror på den förändrade detaljhandeln med framför allt den ökande e-handeln. Från februari 2020 får kunder istället söka sig till butiken i In-gallerian som man fortsätter att satsa på.

– Vi tror mycket på det fina cityläget vi har och ser att det är uppskattat hos våra kunder, sade Weronica Nilsson, PR- och kommunikationschef på Åhléns, i en intervju med ST i maj 2019.

Musikjätten 4 Sound begärdes i konkurs i början på oktober. Butiken på Rådhusgatan i Sundsvall har enligt butikschefen Ingemar Gustafsson varit en butik som sålt känslor och drömmar men som efter elva år tvingades att slå igen. Näthandeln var en stor faktor till varför företaget begärdes i konkurs.

– Det är ett jättetufft marknadsklimat för all retail, speciellt de senaste åren när en stor del av försäljningen har flyttat till nätet. Det har gått lite för fort i vår bransch, säger Patrik Johansson, retailchef på Music Retail Sweden.

Efter 41 år packade postorder-fotolabbet Lofoto ihop. I början av 90-talet hade företaget 65 anställda och framkallade 1,3 miljoner filmrullar om året. 20 år senare hade digitaliseringen så gott som tagit över det analoga fotograferandet och i juli var det slut.

– Det är tråkigt men vi hade som avsikt att stänga ned under det här året eftersom att lönsamheten har sjunkit hela tiden, sade Stig Smedberg, vd och delägare i Lofoto, till ST vid stängningen.

Presentshoppen Smaksak på Storgatan i centrum stängde i mars. Ägaren Veronica Westling stängde av personliga skäl men testade lyckan på nytt i Birsta, ett halvår senare.

– Med facit i hand gjorde jag rätt i att ta time out. Jag har alltid följt fastighetsägarnas sajter för att jag är nyfiken på nya lägen. När jag såg att den här möjligheten dök upp i Birsta, tog jag den. Jag vill inte sitta på ålderdomshemmet och undra hur det skulle ha varit, det är så jag fungerar, jag måste testa på saker, sade hon i november.

Bara två månader efter att den nya bilhallen vid Södra brofästet invigts slog återförsäljaren Autocenter igen. Problem med generalagenten var en stor faktor till den kortvariga verksamheten, och dessutom var lönsamheten dålig.

– Det blev inte som vi hade hoppats. Överlag visade de ett väldigt ointresse för verksamheten. Jag ångrar verkligen att vi gick in i det här, sade delägaren Morgan Eriksson till ST när företaget stängde i april.

Videoteket slog i juli igen dörrarna till sin butik i centrum. Efter 38 år av uthyrning av videofilmer och försäljning av godis tvingades den klassiska butiken att stänga på grund av konkurs. År 2017 tog Lars Sundling Fenell över butiken och bytte lokaler för att utveckla verksamheten som aldrig blev av.

– Det gick inte till slut. Invigningen blev cirka ett år senare än planerat och alla förseningar åt upp mycket av kapitalet jag förfogade över, sade Lars Sundling Fenell till ST i mitten på juli.

Den 24 april ansökte klädkedjan JC om konkurs. Kedjan grundades 1962, hade ett 30-tal butiker och omkring 250 anställda i hela landet som påverkades av konkursen. Butiken i Birsta city hade utförsäljning tills butiken var helt tom och slutligen slog igen.

– Det känns jättetråkigt. Jag själv har jobbat här i 19 år och brinner för den här butiken. Det känns tråkigt att det har blivit som det har blivit, sade Mariana Lindström, biträdande butikschef för JC i Birsta city, dagen efter att konkursansökan hade lämnats in.

Under våren 2018 öppnade far och son Thunholm restaurangen Hybris i centrala Sundsvall och drygt ett år senare lämnade man in en konkursansökan. En av nyckelpersonerna från restaurangen drabbades av sjukdom och blev sängliggande i flera veckor. Den tillfälliga stängningen blev kostsam.

– Det är tråkigt, men det är som det är. Jag måste prioritera min kropp och mitt liv. Det här var någonting som vi gjorde tillsammans i familjen, på vårat sätt – och vi gjorde det rätt bra. Vi har fått en väldig respons på det vi har gjort och det här är sjukt tråkigt om man säger så, sade Mikael Thunholm när konkursen var ett faktum.

Pizza Playa begärdes i konkurs efter 44 år som verksamma. Pizzerian var den första pizzarestaurangen i Sundsvall som började med utkörning och öppnade redan 1975. Varför bolaget gick i konkurs ville ägaren Mohammad Qaderi inte uttala sig om när ST pratade med honom i slutet av maj.

– Det gick bra från början men sedan fick vi problem. Jag tycker det känns jättetrist, säger han.

Efter att ha sålt skoter- och motorcykelkläder i över tio år gick Heca i graven i april. Butiken låg i Birsta ett tag innan den 2016 flyttade till Skönsberg, och under våren försattes den i konkurs på grund av förändrat köpbeteende.

– Själva rörelsen i sig är lönsam men de har drabbats av butiksdöden. Det är ett globalt mönster att allt mer av handeln flyttar till internet, sade konkursförvaltaren Fredrik Lindberg.

Den amerikanskinspirerade vägkrogen Pink Ladies gick i konkurs i början av 2019. Med specialdesignade möbler i rosa och mintgrönt var väghaket ett stopp för många förbiresande, men lönsahmeten var svår att få ihop. Pink Ladies brottades med ekonomiska problem under åren och i januari gick det inte längre.

– Det känns förstås supertråkigt och det är ett misslyckande. Samtidigt har det varit en kamp ända från början och jag har gjort precis allt för att det skulle fungera. Nu har jag kommit till ett beslut att det är nog, säger hon, sade ägaren Malin Överby till ST vid konkursen.

När Teatergrillen drog upp ridån 2016 var det full fart framåt. Efter Udda Tapas och Rå öppnade André Berglund sin tredje restaurang inom loppet av två år. Vad man inte visste var att man skulle få stora kostnader eftersom mycket inte var klart i lokalen de skulle flytta in i. I slutändan drog kostnaderna iväg lite väl mycket, enligt André Berglund.

– Vi var inne i ett flow och bara gasade på. Vi gjorde en felsatsning i början som vi aldrig kom i kapp med, sade ägaren André Berglund till ST vid konkursen i januari.

På sommaren 2019 avvärjde ägarna av Njurundarestaurangen Flavors ett konkurshot i sista minuten men i november tog det till slut stopp och konkursen var ett faktum. Verksamheten drog i gång 2013 och har bland annat gjort sig känd för sin egentillverkade glass. Flavors drabbades av ekonomiska problem som de menar berodde på den åtta månader långa avstängningen av Mjösundsvägen.

– Våra kunder ville inte åka omvägen för att ta sig till oss när vägen var avstängd. Konkursen kom lite plötsligt och känns inte kul någonstans, sade delägaren Danny Fortier i tidigare intervjuer med ST.

Hyrbilsspecialisten i Sundsvall AB, tidigare Hertz, på Bergsgatan begärdes i konkurs den 11 oktober. Firman drevs sedan 2016 av förre kommunalrådet Magnus Sjödin som under många år varit en förespråkare för företagande. Innan han engagerade sig politiskt drev han ett företag inom reklambranschen och när han satt som kommunalråd i Sundsvall hade han en vision om att att en kommun kunde drivas som ett företag under förutsättning att företagsklimatet är gott.

Biljätten Northcar stängde efter tio år sin butik på Norra vägen. Northcar var en av Sundsvalls större bilfirmor med en omsättning på omkring 200 miljoner kronor och i sena juni stod det klart att firman gav upp och gick i konkurs. En stor anledning enligt bolagets ledning är att Opel under 2018 bytte generalagent i Sverige.

– Vi har inte sålt en ny Opel sedan i november och givetvis påverkar det oss som byggt mycket av vår verksamhet på det bilmärket, sade Northcars vd Tom Brander vid konkursen.