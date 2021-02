Lista: Företagen i Sundsvall som pekas ut som stora klimatbovar: "Det är beklagligt"

ST har läst en ännu opublicerad rapport från Länsstyrelsen i Västernorrland som har kartlagt utsläppen från industrier i länet. Man har sammanställt uppgifter om utsläppen i luften under ett år, 2018, från flera av de största industrierna och värmeverken i länet.

I Medelpad har länsstyrelsen kartlagt 19 anläggningars utsläpp av växthusgaser, försurande utsläpp, farliga partiklar eller kolmonoxider.

När det gäller växthusgaser är 13 industrier och utsläppskällor i Medelpad med i rapporten. Störst påverkan på klimatet hade utsläppen från Kubal. Smältverket släppte ut 196 503 ton koldioxid i luften och drygt sju ton PFC, perfluorkarboner, på ett år.

Utsläpp av koldioxid leder till en ökad växthuseffekt vilket bidrar till den globala uppvärmningen. PFC, perfluorkarboner, är också en växthusgas men med mycket starkare effekt än koldioxid. Även små utsläpp av PFC kan ha stor inverkan på klimatet. Exakt hur mycket växthuseffekten påverkas av ett enskilt utsläpp från en industri är dock svårt att räkna ut, även för forskarna.

Oscar Johansson, informationsansvarig på Kubal, hävdar att företaget hela tiden arbetar för att minska sina utsläpp.

Verken i Kina släpper till exempel ut omkring sju gånger så mycket

– PFC-utsläppen beror till exempel på driftstörningar. De går att få bort och vi arbetar på det, men en del av koldioxidutsläppen är ofrånkomliga med dagens teknologi om man överhuvudtaget ska kunna tillverka aluminium. Samtidigt ska man komma ihåg att vi redan har ett av de renaste aluminiumsmältverken i världen. Verken i Kina släpper till exempel ut omkring sju gånger så mycket, säger Oscar Johansson.

Näst störst klimatpåverkan hade SCA Östrand med ett utsläpp av 77 206 ton koldioxid och 20 ton lustgas på ett år. Lustgas är också en växthusgas, men med betydligt starkare påverkan än koldioxid. Ett ton lustgas har ungefär lika stor påverkan på växthuseffekten som 300 ton koldioxid.

– Det är beklagligt men under just den där perioden som mätningarna gäller, under 2018 och även en bit in på 2019, använde vi betydligt mer olja än vi brukar göra på Östrands massafabrik. Det berodde på att vi då trimmade in fabriken efter den stora utbyggnaden. Vid normaldrift använder vi mer biobränsle och då blir klimatpåverkan mycket mindre, säger Björn Lyngfelt, informationsdirektör på SCA.

Björn Lyngfelt påpekar också att bolagets verksamhet, växande skog, i sig är en faktor som motverkar växthuseffekten i och med att skogen tar upp koldioxid. Trävarorna man producerar är dessutom betydligt bättre ur klimatsynpunkt än andra energikrävande råvaror som till exempel plast eller betong.

En annan miljöpåverkan som länsstyrelsen har kartlagt är mängden kolmonoxid i utsläppen. Även där var Kubal värst med ett utsläpp av 13 468 ton kolmonoxid på ett år, vilket är drygt 13 gånger mer än någon annan industri i länet.

Kolmonoxid är en giftig gas som ibland kallas "the silent killer" för sin förmåga att snabbt och tyst beröva människor livet utan att offren ens anat att de var i fara.

Några sådana koncentrationer av gasen finns förstås inte i utsläppen i Medelpad. Men även relativt liten exponering av kolmonoxid kan ha hälsoeffekter på människor, till exempel huvudvärk och yrsel.

– Vi arbetar även för att få ner de utsläppen och gjorde bland annat en miljardinvestering 2008 för att uppgradera fabriken. Utsläppen i dag är trots allt obefintliga i jämförelse med hur de en gång var, säger Oscar Johansson på Kubal.

Ser man till Sverige som helhet finns det flera andra industrier som har betydligt större klimatpåverkan än Kubal. Smältverket hamnar inte ens på topp tio över de industrier som släppte ut mest koldioxid i landet 2018. Den listan toppas av ett kraftvärmeverk i Luleå som släppte ut över två miljoner ton koldioxid.