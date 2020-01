LISTA: Företagen som får mest skäll av arga kunder i länet – IP Only och SAS i topp

ST har gått igenom anmälningarna från kunder i Västernorrland som kommit in under 2019 till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Till ARN kan enskilda personer vända sig när de är missnöjda med en vara eller tjänst som de köpt av ett företag.

Under 2019 kom 375 sådana anmälningar in till ARN, där anmälaren uppgivit en adress i länet.

Klagomålen gäller allt från missnöje med billigare butiksvaror till påstådda bankbedrägerier för tiotusentals kronor.

Allra mest skäll får bredbandsleverantören IP Only. 71 anmälningar har kommit in mot företaget. Orsaken är att IP Only har tagit på sig att bygga ut bredbrand på flera olika orter i länet. Men bredbandsleveranserna har dröjt i flera år – eller aldrig blivit av.

– IP Only försökte lura flera här i byn att betala för ett bredband som vi aldrig fick. Men efter att vi vänt oss till bland andra ARN och konsumentombudsmannen för att få hjälp, gav de upp till slut, säger Eva Eriksson, boende i Gudmundsbyn.

På IP Only är man medveten om de många anmälningarna och beklagar att man dragits med försenade leveranser tidigare, men samtidigt hävdar företaget att man nu har vidtagit åtgärder mot förseningarna.

– Vi är inte nöjda ännu, men det går åt rätt håll. Vad gäller kunderna i Gudmundsbyn visade det sig att de kunde annullera kostnadsfritt när vi tittade närmare på deras fall, säger presschefen Niclas Karnhill.

Andra företag som har fått mycket skäll är olika flygbolag. SAS har fått 25 anmälningar och konkurrenten Norweigan har fått åtta. Kunderna klagar på försenade eller inställda flyg.

På flygbolagen förklarar man att bland annat förra årets pilotstrejk ställde till det för en del passagerare, men att man normalt inte har så många förseningar.

I världstoppen i tio år.

– SAS är ett av världens mest punktliga flygbolag, och har legat i världstoppen i tio år, säger SAS mediechef Knut Morten Johansen.

– Punktlighet är oerhört viktigt för oss, säger Norwegians kommunikationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson.

Övriga klagomål gäller en rad olika branscher och företag. Det som sticker ut med många klagomål, förutom IP-Only och olika reseföretag, är bland annat försäkringsbranschen.

På Länsförsäkringar Västernorrland försvarar man sig med att ARN har avvisat alla klagomål mot företaget som grundlösa.

– Under de senaste åren, vilket är vad jag kan överblicka, känner jag inte till något ärende där vi fått en rekommendation från ARN om att vi bör ändra vårt beslut, säger Eva-Lotta Persson, kommunikationschef på Länsförsäkringar Västernorrland.

Även möbelföretaget Mio har fått relativt många anmälningar, sex stycken under året. På Mio gäller klagomålen soffor och fåtöljer av påstått dålig kvalitet, vilket förvånar vd-n Björn Lindblad.

– Tvärtom förbättras vår kvalitet ständigt på våra soffor och fåtöljer, säger han.

Fakta: Företagen som fått mest anmälningar i länet

► IP Only: 71 anmälningar. Så gott som alla gäller kunder som har väntat i flera år på ett utlovat bredband som aldrig kommer.

► SAS: 25 anmälningar. Samtliga gäller försenade eller inställda flyg som resenärerna vill ha ersättning för, men som SAS nekat att betala.

► Norweigan: 8 anmälningar. Samtliga gäller försenade, inställda eller avbokade flyg.

► Länsföräkringar i Västernorrland: 8 anmälningar. Kunderna har köpt försäkringar men när oturen sedan har varit framme i form av inbrott, nedbrända hem eller andra olyckor klagar kunderna på att de inte har fått någon, eller tillräcklig, ersättning.

► Mio: 6 anmälningar. Kunderna har köpt fåtöljer eller soffor som de hävdar har dålig kvalitet.

Källa: ARN