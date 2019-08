Lista – restaurangerna som öppnat i city de senaste fem åren: "Det är massor"

Från 2014 till dags datum har 28 nya restauranger öppnat i city.

En till är på gång. I oktober planerar Johan Backéus, ”Årets kock 2017”, att öppna en restaurang i In:gallerian.

Tittar man på siffrorna som gäller för hela kommunen så fanns det under fjolåret 214 restaurangenheter registrerade i hela Sundsvalls kommun.

Visita, restaurangernas bransch- och arbetsgivarorganisation, har tagit fram siffror över topp 50 i omsättning per kommun under 2017. Sundsvall hamnade på en hedrande 16:e plats, snäppet under Lund. I toppen ligger, inte så förvånande, Stockholm följt av Göteborg och Malmö.

– Jag har inte antalet men jag vet att det är massor med restauranger som har öppnat i Sundsvall. Spontant så både låter det som, och är, väldigt många, säger Therese Gärdin, regionchef på Visita Norrland.

Av de nystartade 28 restaurangerna på listan nedan är det sex som inte längre finns kvar.

– De ökar i hela Sverige men det som är lite unikt med Sundsvall är att de är så många kvar. Det blir lätt en överetablering och då är det alltid någon som rycks undan, säger Therese Gärdin.

2004 var det just restauranger som toppade listan på flest konkurser i alla branscher. Nu är det detaljhandeln som ligger etta på den listan.

– I Sundsvall verkar de flesta ha klarat sig, det är roligt. Det visar att det finns ett intresse för mat i Sundsvall. Det finns även en mognad hos de som startar nytt, de har mer kunskap och vet vad som förväntas av dem.

Therese Gärdin berättar att gästerna idag är mer noggranna med vad de äter.

– Vi ser att gästerna har ett ökat intresse för mat och att vi lägger mer pengar på våra restaurangbesök.