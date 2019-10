Lista: Så blir nöjeshösten i Sundsvall – här är evenemangen du inte får missa

12 oktober: Afternoon Teater - Cornelis i våra hjärtan. Det blir en musikresa genom Cornelis Vreeswijks liv.

12 oktober: Mitt Sanna Jag kommer till Sundsvall – Sanna Nielsens egen sprudlande, innehållsrika show deluxe i Tonhallen.

16 oktober: Doktor Glas med Torsten Flinck. Vi kommer att få se en gestaltning av Hjalmar Söderbergs klassiker på Sveateatern.

30 oktober: Fallet Exet. På Konsertteatern kommer det att vara en interaktiv berättelse och spelupplevelse där publiken kan delta med hjälp av surfplattor.

30 oktober: Annika Norlin och Nordiska Kammarorkestern. Vi kan förvänta oss en härlig blandning av pop och stråkar i en konsert i Tonhallen.

31 oktober: Mikael Wiehe & Ebba Forsberg. I Tonhallen ger de en svensk tolkning av Bob Dylan.

2 november: Den gamla Idol-vinnaren Chris Kläfford gör en exklusiv spelning på Casino Cosmopol.

8 november: Sven Ingvars kommer tillbaka till Sundsvall på temat "Ingenting är som förut, allt är som vanligt". Det blir en konsert i Tonhallen precis som i december i fjol.

9 november: WOODSTOCK 50 ÅR. Alla har inbjudan till Tonhallen för att få ta del av en svensk hyllningskonsert till världens första stora rockfestival.

10 november: THANK YOU FOR THE MUSIC - En hyllning till Björn & Benny. Moraeus, Backman, Boding har med sig ett sjumannaband som under ledning av Johan Granström utför en musikalisk hyllning i Tonhallen.

16 november: DÖDSDANSEN. Vi kan vänta oss ett relationsdrama med Mikael Persbrandt, Lena Hendre och Thomas Hanzon, baserat på August Strindbergs bok. Föreställningen kommer att vara i Tonhallen.

16 november: CARL STANLEY " FÖDD 1996 ". Det blir en ståuppföreställning på Sundsvalls Teater med Carl Stanley.

21 november: CHRISTMAS NIGHT. Tommy Nilsson, John Lundvik, Wiktoria och Elisa Lindström kommer att sjunga mysiga julklassiker i Tonhallen.

23/24 november: LasseMaja och Hamletmysteriet. En klurig föreställning med Lasse och Maja, för hela familjen i Tonhallen.

29 november: Radikal Optimist. Anders Janssons nya komiska soloföreställning som tar upp hans egna historier. Den kommer att äga rum på Sundsvalls Teater.

30 november: Julkonserten Änglaljus 2019. En andlig julkonsert på Stadshuset Sundsvall.

6 december: Svansjön. En av de populäraste baletterna i världen som nu blir återskapad i Tonhallen.

12 december: Sarah Klang. Kommer till Sundsvalls Teater för att få underhålla med sin välkända musik som är en sammanflätning av pop, country och americana.

14/15 december: Julton. Det blir en traditionell julkonsert i Gustav Adolf kyrkan under ledning av Kjell Lönnå.

27 december-12 januari: Cirkus Svea. En färgsprakande julcirkus för hela familjen på Konsertteatern, med flera föreställningar kring jul och nyår.