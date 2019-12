LISTA: Så minns vi kulturåret 2019 – tio kulturkändisar i Medelpad delar med sig av sina starkaste upplevelser

Kristoffer Berglund, skådespelare och tillträdande chef för Teater Västernorrland:

År 2019 har varit ett minst sagt händelserikt kulturår där såklart Scenkonstbiennalen, som arrangerades av bland andra Scenkonst Västernorrland i Sundsvall och Härnösand, får ses som kronan på verket.

Jag ser ju mycket teater och där sticker Scen Sundsvalls gästspelsarrangemang "Hotel Paradiso" med ljuvliga Berlingruppen Familie Flöz ut som en fantastisk upplevelse.

Till sist lämnar jag det här året med Sölvesborgs kulturpolitik i minnet. Det öppna och toleranta samhället är inte självklart. Jag tänker kavla upp ärmarna och låta teatern visa vägen!

Mari Zidén, glaskonstnär, Ånge:

Utställningen Fornasetti, Inside Out Outside In, om konstnären och designern Piero Fornasettis verk. En helt galen och överväldigande utställning i gränslandet mellan måleri och konsthantverk. Jag har länge både inspirerats och förundrats över hans kreativitet och syn på verkligheten.

Att kulturen i Ånge formligen exploderar i aktiviteter och deltagare!

Teaterverkstan har aldrig haft så mycket verksamhet för både barn och vuxna. Konstparken växer med nya konstverk varje år och lockar fler och fler besökare. Konstrundan i Ljungandalen samlade ett rekordstort antal utställare i sitt 9: e år och besökarna kommer från ett utökat upptagningsområde.

Christian Beijer, konstnär, Sundsvall:

För mig personligen var 2019 fjärde året då jag inte hinner med att ha någon utställning, då tavlorna har försvunnit ur mina händer så fort de blivit klara. Dessutom har jag huvudet fullt av idéer och har haft skoj när jag har målat.

I övrigt njuter jag enormt av all den kultur jag snubblar över. Fantastiska väggmålningar i städer från Malmö till Rio de Janeiro, ny musik, fantastiska filmer, söners musikaliska upptåg och måleri, trevliga utställningar med lokala talanger - så många begåvningar som finns därute! Extra roligt att min son John varit runt världen och målat väggar på beställning. Undrar när Sundsvalls kommun ska kliva ur 50–talet och beställa/ tillåta väggkonst?

Elisabeth Ljungar, chef för Nordiska Kammarorkestern och Scenkonstbolaget Musik:

Jag minns mest orkesterns vänkommun Kramfors avslutningskonsert i maj, en enorm manifestation där amatörer och professionella i alla åldrar möttes och tillsammans skapade en oförglömlig upplevelse för den fulltaliga, brokiga publiken.

Jag minns också Katie Thiroux trio på Jazzklubben, originellt, varmt, svängigt. Tommy Körbergs enmansföreställning Lola, en genommusikalisk, självutlämnande, modig och oerhört gripande berättelse. Och till sist när Nordiska Kammarorkestern spelade Beethovens 8:e symfoni med Kolja Blacher, ett framförande fyllt av energi, lust, vildsinthet och humor!

Lennart Bergström, bokhandlare i Sundsvall:

Ett av mina bästa minnen från 2019 är minerna hos alla de glada barn som fick gratis böcker på nationaldagen.

Vi delade ut dessa från Litteraturscenen på Storgatan under en strålande sol. Kön blev jättelång men alla väntade tåligt på sin tur. Förutom de böcker vi kunde avvara själva fick vi mängder av barnböcker, som vänliga människor tagit från sina egna bokhyllor och skänkt till förmån för Barnens Bokregn. Det ska vi göra om nästa år!

Lena Lindh, kultureldsjäl i Timrå och ledare för Teater Thalia:

Teater Thalia har flyttat till en egen teaterlokal i Timrå centrum och spelat Line Knutsons fina komedi "Först föds man ju". Vi gjorde karaktärerna modell äldre för att hylla alla gamla och visa att inget någonsin är försent! Jag älskar min rollfigur Kiss och det var så roligt att ha Iso Porovic som regissör. I sommar fortsätter vi spela den i Vivstavarvsparken.

Vi planerar nu ett engelskt teaterprojekt och ska starta barnteater. Jag har också gått en akvarellkurs i Timrå, det är så avstressande att måla, och hjälpt till med Svenska Deckarfestivalen.

Kjell Lönnå, körledare:

En svindlande musikhistoria mötte jag på Kulturmagasinet i Sundsvall. Den virtuosa riksspelkvinnan Emma Ahlberg Ek berättade och spelade så oerhört fascinerande och levande om en kvinna från Medelpad, Hillevi Öberg, som i början av 1900-talet var något av en musikrebell.

Med sin fiol bröt hon sig fram trots många motgångar. En fantastisk berättelse om alla bortglömda kvinnliga föregångare inom musiken och konsten. Alla borde uppleva Emma Ahlberg Eks fantastiska och musikaliska berättarkonst. För mig en mäktig kulturell upplevelse som gav mig inspiration.

Yamandú Pontvik, körledare och världsmusikant i Sundsvall:

Det finaste vi kan ge till samhället är att ge förutsättningar för våra medborgare att vara kreativa, att få utöva sitt skapande, att mötas och dela sina livserfarenheter. En sådan viktig händelse ägde rum i Nacksta i april, när Nackstaborna startade föreningen Nacksta Kultur för att underlätta kulturaktiviteter och -arrangemang i Nacksta.

Att gå genom Nacksta är som att gå genom världen, massor av kultur och livserfarenheter finns där. Min hälsning till oss alla under 2020 är att vi stödjer sådana initiativ, som ger hopp och framtidstro.

Lejla Porovic, enhetschef vid Sundsvalls museum:

Vi på Sundsvalls museum var stolta över att visa "Vittnesmål" av Paul Hansen, omtumlande och starka bilder från krigszoner och andra platser där människor tvingas leva under omständigheter många nog aldrig riktigt kan förstå. Väldigt kul var det att Sundsvall och Härnösand var värd för Scenkonstbiennalen, Sveriges största scenkonstfestival. En fantastisk möjlighet att ta del av scenkonst från hela landet, internationella gästspel med mera.

Sundsvalls kommun är både finskt och samiskt förvaltningsområde och under Stenstadsdagarna bjöd vi bland annat på konsert med Okra Playground från Helsingfors och den samiska dansföreställningen Mannem Vuajnah, enorma upplevelser båda.

Jonas Walker, kultur- och fritidsdirektör i Sundsvall:

Ett av de starkast lysande kulturminnena från 2019 måste väl vara utnämningen av Amanda Lind från Härnösand till kulturminister. Hon har varit en betydelsefull politiker för kulturen i det regionala sammanhanget och det är roligt att följa det hon gör på nationell nivå.

Här i Sundsvall gläds jag över samarbetet med författaren Sven Nordqvist som gör att Pettson och Findus snart flyttar in i Kulturmagasinet med en ny utställning. På scenkonstområdet vill jag nog lyfta fram Teater Västernorrlands stora satsning under hösten på musikalen Min vän fascisten, en välspelad samtidskommentar i högt tempo, vilken upplevelse!