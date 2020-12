LISTA: Så mycket tjänar sportstjärnorna i Medelpad

En av de som drog in mest pengar 2019 – totalt 1 146 900 kronor – var GIF Sundsvalls Tobias Eriksson.

Men långt från allt kom från Sundsvallsklubben, säger mittfältaren.

– Det överensstämmer inte med vad jag har tjänat i GIF Sundsvall, säger Tobias Eriksson.

– Man ska ta den taxerade inkomsten med en nypa salt. Jag har inkomster från GIF, NP3 och från tidigare år. Jag hade många års anställning i Kalmar, så när jag flyttade hit tog jag ut en idrottspension som blev taxerad 2019.

Tobias Eriksson har sedan 2019 varit trainee på NP3 fastigheter. Där ska han börja jobba med administration och ekonomi nu när fotbollssäsongen är över, då Tobias Eriksson har lagt fotbollsskorna på hyllan.

– Det känns spännande. Det har varit ett speciellt år och fotbollen har inte varit samma sak. Just nu känns det inte som att det har varit på riktigt. Så jag känner mig lite färdig med fotbollen, säger Tobias Eriksson.

– Men nostalgin kommer nog smygande med de bra stunderna när vi har haft fullsatta läktarna.

Den sportprofilen som tjänade allra mest under 2019 var travtränaren Svante Båth. Totalt drog han in 2,4 miljoner kronor under året.

– Det var ett bra år, säger Svante Båth.

Travtränaren säger att hans inkomster är baserade på hur det går för hästarna som han tränar. 2019 var ett av Svantes bästa år hittills – och hans hästar sprang hem 24,5 miljoner kronor i vinstsummor.

– Huvudgrenen är hur det går för hästarna, men jag har också andra saker i bolaget som exempelvis aktier, säger Svante Båth.

En annan sak som påverkade inkomståret 2019 var att Svante Båth sålde sin gård Solum utanför Sundsvall.

– Det går inte lätt på två minuter att reda ut alla mina siffror.