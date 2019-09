Kovlands IF har gjort succé i damernas division 2 och är klara seriesegrare.

Umeå IF är serieledare i Elitettan med sex omgångar kvar och har bara förlorat tre matcher under säsongen.

Nu möts lagen på NP3 Arena på onsdagen klockan 19.30 i svenska cupen – och ST sänder matchen live.