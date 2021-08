LIVE-TV: Stefan Löfven avgår – håller presskonferens

LIVE-TV: Löfven håller presskonferens – sänds i samarbete med Expressen:

Att beskedet kommer nu är för att ge tid för den som ska ta över rollen att leda partiet, enligt honom själv.

– Jag vill ge min efterträdare de allra bästa förutsättningarna, säger han.

– Jag är också övertygad om att ny partiordförande kommer att ge partiet och arbetarrörelsen ytterliga ny energi, säger Stefan Löfven om sitt beslut.

Enligt honom har beslutet "mognat fram under en tid". Löfven har varit partiordförande under tio års tid, varav sju år som statsminister. Innan han blev statsminister var Stefan Löfven ordförande i fackförbundet IF Metall.

I slutet av juli träffade ÖA:s reporter Catrin Pihl Stefan Löfven och att slå av på takten politiskt verkade då inte vara på agendan.

Läs ÖA:s sommarintervju: Sommarledige Löfven om rasismen i vården: "Jag blir förbannad"

Här kan du följa TT:s liverapportering om Stefan Löfvens avgång: