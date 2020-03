Metopolitan meddelar själv: " På grund av den senaste tidens utveckling kring coronaviruset och efter rådslag med borgmästarkontoret i New York, har lördagens föreställning av Den flygande holländaren ställts in. Därför ställs den planerade dirketsändningen av opera på biografer världen runt också in." Biljettköpare uppmanas kontakta sin lokala biograf för återköp..

Läs mer om föreställningen här: Erik Jersenius: I kärleken och döden fann Wagner livets mening