”Livet uppenbarades” – Peter Handke och den gudomliga påskens heliga mysterium

En nyckel till Peter Handkes digra och mångsidiga författarskap är den närapå självbiografiska romanen ”Mitt år i Ingenmansbukten” (1994). Han skildrar en nära framtid, året är 1997 och Tyskland har slitits sönder av ett brutalt inbördeskrig. Den nyss återförenade nationens undergång följs av dess spirande pånyttfödelse, ett sannare tyskt jag framträder när landet återupptäcker sin kultur. Metaforiskt skriver Handke om att bröderna Grimm börjat samla in sagor igen och hur Novalis och Johan Wolfgang von Goethe åter diktar.

Hans alter ego, den uppburne österrikisk-slovenske (likt Handke själv) författaren Gregor Keusching har sökt sin tillflykt till en lite förort utanför Paris. Här ger han sig ut på långa vandringar i naturen för att försöka finna sig själv, men störs ständigt av grannar och turister. Gregor är en bruten man. Han sörjer sitt förlorade äktenskap och att hans vuxne son glidit ifrån honom. Han är ”Ingenman” som under ett år slår sig ner i ”Ingemansbukten”. Här försöker han finna ro att skriva sig tillbaka till livet, att genom litteraturen åter finna en plats och en identitet i världen.

Årets gång innebär naturen och livets skiftningar. Tiden mellan påsk och pingst får Gregor att tänka på hur han sökt sin plats i världens storstäder, men funnit den sanna tillvaron i lugnet nära naturen. Hans vistelse i Ingenmansbukten innebär också en andlig förändring. Han sörjer det förlorade Jugoslavien, landet med de många samlevande folken och religioner, där han kände en sådan hemhörighet. Trots att Gregor är katolik går han till den ortodoxa kyrkan i närheten där det slaviska språket fyller honom med Guds frid och påminner honom om hans egen mångfärgade bakgrund.

Gregor återvänder i sin läsning ständigt till Johannesevangeliet och dess antika grekiska föreställning om ”Logos”, världsförnuftet, som i den kristna tolkningen är ”Ordet” som blir kött i Guds människoson. Det mest poetiska evangeliet med dess metaforer och antydningar framställer också Jesu liv i ett mystiskt skimmer och erbjuder genom orden även den enskilda människan en direkt relation till det gudomliga.

”Livet uppenbarades”, Handke citerar ur Första Johannesbrevet, som likt Johannesevangeliet enligt traditionen är skrivet av lärjungen Johannes. Gregor lyckas till slut se och finna en plats i en ny värld, gudomligt mystisk och vilt levande.

Denna förunderliga och gudomliga tid mellan påsk och pingst är ständigt återkommande i Handkes romaner, vårens ankomst får stå för återfödelse och ett poetiskt återupptäckande av tillvaron. Det är också ett genomgående motiv i den västerländska litteraturhistorien, från legenden om kung Artur till William Shakespeares och Goethe.

I Handkes existentiella mordhistoria ”Smärtans kines” (1983) får vi följa Salzburgbon Andreas Losers öde. Han är lärare i klassiska språk, men har tagit ledigt från katedern för att delta i en utgrävning av romerska kvarlämningar i trakten. Även om Loser själv inte är arkeolog anlitas han på grund av sina stora kunskaper om romarriket och antiken. Han besitter dessutom en särskild förmåga att ta in verkligheten och dess djup, Loser hävdar själv att det ligger i hans fallenhet för att lyssna och påpekar att hans namn inte kommer från tyskans ”loser” (förlorare) eller ”lose” (lös) utan ”losen”, att lyssna.

Han sörjer hur det moderna Österrike håller på att förlora förankringen i historien och vördnaden för de vackra landskapen. För den hörsamme Loser ljuder de romerska kulturlagren ständigt ekande och närvarande, men också den centraleuropeiska traditionen, inte minst levande genom de årliga spelen med tarotkort. Vi svenskar förknippar tarot med spådom, men ute i Europa har de färggranna och rikt illustrerade korten härbärgerat en lek som sedan medeltiden speglat landskapens och livsrytmens skiftningar, ett kortspel som förankrar i tillvarons mystiska djup.

Det är kärleken till det egna och sorgen över det som håller på att gå förlorat som en kväll får Loser att slå ihjäl en man som han ertappar med att klottra ett hakkors. För honom som kan sin kulturhistoria är svastikan som symbol ömt nedbäddad i både den germanska och romerska kulturen, inom kristendomen har den till och med fått symbolisera Kristus seger över döden. Nu har den blivit en bild för allt det sjuka och korrumperande i det österrikiska samhället och Loser dödar utan skuld eller ånger.

Genom sin handling träder Loser på allvar in i den handlande världen genom att sätta sin egen existens på spel. Handke knyter an sin berättelse till myten om det gradvisa syndafallet i Första Mosebok. När Kain slår ihjäl sin lillebror Abel träder våldet och döden in i Skapelsen, men det är också en del av förmänskligandet. Loser blir ett med Kains utspridda folk och träder in i den ensamhet det innebär att leva på riktigt och ta ansvar för sina egna handlingar.

Loser drömmer om att en dag få översätta den store romerske poeten Vergilius, som i sin herdepoesi och sina lärdomsdikter kärleksfullt skildrade naturen och jordbruket i hembygdens Neapel. Hängivet och stämningsfullt frammanar skalden vackra bilder av bondens hårda och dygdigt livsbringande arbete i landsbygdens fridfulla sällhet. Genom sin mäktiga poesi väcker Vergilius alltets gudomlighet till liv.

Bland dikter återfinns också den hedniske poetens dunkla förutsägelse om en kommande gyllene tidsålder frambringad av födelsen av ett mystiskt gudomligt gossebarn. Vergilius dikt påminner intet så litet om Bibelns bok om profeten Jesaja, skriven flera hundra år tidigare. I den senare romerska traditionen och inom kristendomen har denna dit tolkats som Vergilius vision om det kommande Jesusbarnet.

När pingsten är i antågande drömmer Loser om en onämnbar gudomlig storhet bortom namnet Kristus som genomlyser hela landskapet, hela världen, och ger den nytt liv och värdighet. Påskens död och uppståndelse visar vägen mot pingsten och Den Helige Andes ankomst då hela Skapelsen fylls med liv och visshet om föreningen med Gud. Allting genomströmmas av närvaron av evighet, en försmak av himmelriket.

I essän ”Tankar om tröttheten” (1989) funderar en trött Handke över trötthetens fenomen. Han tänker på hemlandet Österrike, genom nazismen oföränderligt förfallet, oförbätterligt och oförmöget till gottgörelse och sann omvändelse. Österrikarna är inget folk längre, utan bara en hop, helt insiktslösa om sina illdåd.

Förfäderna i hembyn Griffen i Kärnten, som Handkes älskade morfar, var drängar, egendomslösa småbrukare och timmermän. Av sitt hårda arbete var de alltid trötta, utmattade på ett vis som inte ens dagens skiftarbetare med sina mjuka, jättelika bebishänder och isterbukar inte förstår. Och den moderna urbana medelklassen kan trots sitt gnäll aldrig bli riktigt trötta, de anar inte ens vad det är.

Förfädernas värdighet satt i deras fårade ansikten, svettblöta hår, såriga handflator och söndrade kläder, i deras seniga och magra kroppar. När de för en stund vilade från arbetet talade de varmt med varandra om sina familjer eller betraktade gemensamt den väldiga naturen de levde i samklang med. Ingen härskade över någon annan. De alla var likt majestätiska gestalter hämtade från Bibeln eller Homeros ”Odyssén”.

Sedan kom jordbruksmaskinerna och snart upphörde de gamla lantbruken. De stora hus- och arbetsgemenskaperna upplöstes och friheten upphörde när människorna i Griffen blev det moderna samhällets slavar.

Tröttheten är helig. Den får oss att lämna vår självupptagenhet och se det häpnadsväckande kring oss. Den gör oss skarpare.

Handke minns hur de gamla männen i hembyn förde den uråldriga traditionen vidare att under påsknatten lägga sig trötta på magen utanför kyrkan. Synen av deras evigt brunbrända nackar uppradade efter att ha stått böjda över jorden i hela sina liv. När vaknade i gryningsljuset reste de sig som den uppståndne Kristus, som om deras gamla pinande kroppar fyllts med ett nytt gudomligt liv.

Handke skriver att de första kristna var trötta när den Den Helige Ande kom över dem på pingsten. Nu tänker han sig hur en omänskligt trött Gud bevittnar sin åldrade trötta skapelse. I ett sista ögonblick kommer mänskligheten en dag vara försonad i kosmisk trötthet.

I den sagolika romanen ”Don Juan” (2004) berättar Handke om en man som dragit sig tillbaka till klosterruinen Port-Royal-des-Champs utanför Paris. Det grundades på 1200-talet, men de sista nunnorna tvingades därifrån i början av 1700-talet. Länge stred de mot Katolska kyrkan för att få dra sina egna teologiska slutsatser, ”kätterskt” förfäktade nunnorna kyrkofadern Augustinus lära om att nåden är förutbestämt, att Gud välsignar människor efter eget behag, inte beroende på vilka handlingar de utfört eller hur stark deras tro är.

Mannen driver ett litet värdshus som ingen någonsin besöker. Han förvaltar och nyttjar den trädgård och det bibliotek som nunnorna lämnat efter sig. Värdshusvärden lever av grönsakerna och läser de gamla böcker för sig själv, men han har inte valt ensamheten. Mannen konstaterar att grannskapets gemenskap, den lilla världens samhörighet, har utplånats i det moderna samhället.

Påsken firar han själv, men så sju dagar före pingst söker plötsligt den legendariske kvinnokarlen don Juan sin tillflykt i klostret. Denna jagas över klotet av alla de kvinnor vars hjärtan han har krossat, men den ensamme värdshusvärden blir glad över att äntligen får sällskap.

Under sju förtrollade dagar och nätter berättar don Juan om sitt äventyrliga liv medan mannen lagar goda måltider åt dem. Trots att har någon packning att tala om lyckas don Juan hela tiden trolla fram nya exotiska läckerheter från alla de länder och platser han besökt, från Kaukasus och Damaskus till Marocko, Norge och Holland.

Don Juan har genom litteraturhistorien framträtt som arketypen för den skrupelfrie vällustingen och förföraren. I de ursprungliga spanska legenderna om honom är han en förtappad man på väg till ner i helvetets eviga lågor, Molière gör honom till en banal figur i sin komedi, medan Mozart och romantikerna framställer honom som en djupt mörkare och demonisk karaktär i jakt på erotikens mysterier.

I Handkes roman blir den mytiske figuren mänsklig, eller rent av livet självt. Don Juan är en bruten man plågad av sorg och en melankolisk rotlös flyktig. Samtidigt förkroppsligar han poesin och litteraturen, hela han är som en filosofisk och magisk saga. Genom sin eviga blick får han kvinnorna att äntligen känna sig sedda, de söker lyckan och friheten i honom snarare än tvärtom. Don Juan ger dem en glimt av himmelriket och det är i sorg och förtvivlan de jagar honom därför att ingen annan kan få dem att uppleva det igen.

Värdshusvärden finner en vän i don Juan, den strömmande livskänslan personifierad, som till påsken och pingsten fyllde hans tillvaro med ett nytt liv, en egen längtat efter kärleken och att återupptäcka världens gudomlighet.