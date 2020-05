Ljög under rättegång för att skydda våldsbrottsling – Sundsvallsbo döms för mened

En man i 25-årsåldern stod åtalad för grov misshandel efter att han hade misshandlat en annan man med sparkar och slag medan offret låg på golvet.

Under rättegången vittnade mannens vän. Under vittnesed påstod vännen att mannen att hade befunnit sig i hans bostad under kvällen för misshandeln.

25-åringen dömdes senare för den grova misshandeln till fängelse i ett år och åtta månader. Tingsrätten kunde klarlägga att mannen inte hade befunnit sig hos sin vän – utan på den plats i kommunen där misshandeln ägde rum.

Av den anledningen döms nu vännen, som även han är en man i 25-årsåldern, för mened.

Enligt domen har mannen flera gånger under vittnesförhöret fått frågan om var hans vän befann sig och vid samtliga tillfällen har han sagt att han var i hans bostad. Därför menar tingsrätten att mannens lögn inte kan förklaras som en felaktig tolkning från hans sida.

Påföljden bestäms till skyddstillsyn och hundra timmars samhällstjänst.