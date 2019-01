Elvis Presleys basgitarrist till Ljustorps bygdegård – bjuder på show med rikskända The Cadillac Band

The Cadillac Band fick sitt namn av Elvis Presleys trummis Dominic Joseph (D. J.) Montana. Han gick bort under 2018 men turnerade med bandet i Sverige ett antal gånger. Det var i början på 2000-talet och sedan dess har bandet spelat tillsammans i olika konstellationer. Nu är det dags för The Cadillac Bands första Norrlandsturné och ett av stoppen på resan blir i Ljustorp. Som blir något nytt för gruppen.

– Vi vet ingenting om Ljustorp, säger Thomas Aldin som spelat med i bandet sedan 2013.

Med i bandet är bland annat Janne "Lukas" Karlsson på klaviatur och sång. Men det är även en rad gästartister som är med under besöket i Ljustorp. Bland annat Ove Pilebo, tidigare sångare i Streaplers och Wizex grundare Tommy Karlsson.

På bygdegården kommer bandet att bjuda upp till en cirka tre timmar lång show med paus. Där kommer publiken att bjudas på evergreens från 1950, 60 och 70-talet växlat med fartfyllda klassiker.

– Det blir Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis men även lite annat med modernare stuk, lovar Thomas Aldin.

The King, Elvis Presley, blir också representerad på plats i Ljustorp. Jerry Scheff som spelade bas i Elvis Presley band kommer att berätta om hur det var att spela med Elvis. Sheff har även spelat med världskända artister som Roy Orbison, Elivs Costello, John Denver och varit medlem i kultbandet The Doors. Stjärnbasisten kommer naturligtvis att framföra några låtar och vara med på flera sätt under den speciella kvällen på bygdegården.

– Han kommer även att spela någon låt med oss i bandet, säger Thomas Aldin.

Det blir också mer än rock under kvällen. Det handlar även om en musikalisk resa där bandmedlemmarna berättar om hur det var att spela på den tiden när rocken var på topp. Och att det blir en show med full fart redan från början råder det ingen som helst tvekan om.

– Det kan jag verkligen lova, säger Thomas Aldin som gästar Ljustorp med The Cadillac Band söndagen den 24 februari.