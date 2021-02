Lodin glänste i segern – känner att han hittat balansen: "Handlar mycket om självförtroende"

Viktor Lodin var en av Timrå IK:s främsta spelare under försäsongen och hans tekniska skickligheter blev för många Timrå IK-supportrar en trivsam bekantskap.

Under säsongen har forwarden glänst till då och då på just den tekniska fronten, samtidigt som poängen tickat in på kontot. Om än kanske inte i den mängd många trott sett till just den starka försäsongen.

Sedan en tid tillbaka spelar han återigen tillsammans med Sebastian Hartmann och Christopher Liljewall, en kedja som prövades tidigare under säsongen. Och den senaste tiden har det klickat ordentligt för trion.

– Det funkar bra att spela med Liljewall och Hartmann tycker jag, vi går bra ihop. Jag och Hartmann har bra fart på benen och Liljewall läser av spelet och hittar passningar fram till oss.

Med den trygghet han har funnit i sina kedjekamrater, känner Lodin också att han lyckats hitta den där avvägningen vad han kan göra – och när. För Lodin är en spelare som spelar på små marginaler ibland.

– Absolut. Mycket handlar om självförtroende och balansen mellan att få ner pucken eller när man kan testa på någon dragning. Nu har jag hittat en bra balans och känner att jag har ett gott självförtroende, så det känns bra.

Just samarbetet kedjekamraterna emellan var det som ledde fram till Viktor Lodins mål mot Modo. Liljewall grävde fram pucken efter en tekning i egen zon, la den till Hartmann som på bästa bandymanér drog en lyra fram till Viktor Lodin.

– Det är en grym luftpastej till mig som jag plockar ner. Jag försökte få ner Williamsson och sedan få över pucken på backhand och det var skönt att se den gå in.

I ett sådant läge, när du blir fri, hinner du tänka ut vad du ska göra?

– Det kommer lite av sig självt, man försöker läsa av lite hur den första finten går.

Innan målet hade Lodin försökt sig på en riktig fräckis då han la pucken bakom sig, drog klubban mellan benen och var nära, nära att sprätta upp den bakom Williamsson. Men en motståndarklubba hann komma emellan.

– Jag tappar i väg pucken lite och kände att jag kom lite nära målet. Och då poppade det upp i huvudet att testa den här så jag försökte mig på den. Det gick inte hem den här gången men det är roligt att testa lite grejer.

Just nu leker hockeylivet för Lodin, som på träningarna ofta är den som testar lite annorlunda varianter och åker omkring med ett leende på läpparna. Han älskar att "leka" ishockey.

– Ja verkligen, så är det. Det är kul att hitta på lite saker och finta, det är något jag tycker är roligt. Sedan, på match, så får man kolla lite hur backen ligger och hur hög fart han har. Man får vara lite vaksam när man kan göra de här grejerna eller inte, och att man göra dem i rätt lägen och inte i slutet av en period där det står 3–2.

I och med segern mot Modo är Timrå IK vinnare av Hockeyallsvenskan oavsett hur det går i de sista matcherna. Samtidigt hägrar också Björklövens poängrekord någonstans där i horisonten.

– Det är absolut något vi går för nu. Det är bara att gasa på och gå för det och det ska bli roligt med ny match på söndag igen.

Är du peppad inför slutspelet?

– Det är klart att vi ser fram emot det men först ska vi spela klart serien och försöka kliva in i slutspelet med så bra prestationer och gott självförtroende i ryggen det bara går. Det kommer att bli viktigt.

Hur ser dina anlag ut för ett slutspelsskägg?

– Jag hoppas att jag kan odla ett i alla fall, haha.

Du kommer att ge det ett försök?

– Jadå, det ska jag göra.