Lokala idrottsprofiler runt om i världen – så påverkas de av coronaviruset: "Stängde in oss"

Anton Lander, ishockeyspelare för Lokomotiv Jaroslavl i Ryssland: "Vi åkte ut precis innan ligan tog beslut om att spela utan fans, men när vi flög till Helsingfors var det mask på och vi stängde in oss på basen i Jaroslav mellan matcherna. Jag kom hem till Sverige i lördags och det är väldigt skönt att vara hemma med familjen nu."

Linus Hallenius, fotbollsspelare för Apoel på Cypern: "Vi har inga träningar just nu för det är regeringens vilja att folk ska hålla sig hemma tills vidare. Jag tror att vi ska träna igen på torsdag men det är oklart hur det blir med resten av säsongen, där vi har nio matcher kvar innan semestern. Det vi vet är att inga matcher kommer spelas i mars, så vi får se om det blir spel i april. Cypern har stängt ned resor till landet i två veckor och det kan förlängas. Dessutom är köpcentrum, gym, restauranger med mera stängt tills vidare."

Hanna Glas, fotbollsspelare för PSG i Paris: "De har stängt alla butiker, restauranger, skolor och andra ställen som museum. Det enda som har öppet är matbutiker, banker och apotek. De har stängt gränserna i två veckor framåt och vi har inga träningar med laget i dagsläget."

Otto Wallin, proffsboxare som bor i New York: "Här i New York håller det mesta stängt. Restauranger får inte ta emot gäster men man kan få take away och hemkörning. Mataffärer är fortfarande öppna men precis som i Sverige sinar det på hyllorna. Alla gym är stängda från och med nu så jag tvingas vila lite. Offentliga platser och tunnelbanan verkar vara helt tomma även i normal rusningstrafik. Jag tror och hoppas att dom här åtgärderna ska sakta ner spridningen betydligt och vi ska nog klara av det här."

Peter Wilson, fotbollsspelare för FC Sheriff i Moldavien: " Vi är i karantän just nu. Skolor och restauranger är stängda och vi har inga träningar. Vi ska hålla oss inomhus så mycket som möjligt. Det har satt ett datum då ligan är tänkt att starta (4 april), men allt beror på hur det utvecklar sig."

Jonathan Morsay, fotbollsspelare för Chievo i Italien: "Vi har ingen träning med laget och får bara gå ut om det är för att åka på supermarket eller för att springa själva. Det är ganska tomt på gatorna och de flesta håller sig inne."

Ebba Moberg, golfspelare i Missouri, USA: "För mig som gick på college och spelade golf här i USA och nu jobbar på en golfbana i Kansas City så rullar allt på. Amerikansk media är lite ”all over the place” när det gäller hur man ska bete sig i dessa coronatider. Jag tar hjälp av svensk nyhetsrapportering för att få lite bättre och mer konkret information. I dagsläget är många matvaruaffärer helt tomma på toalettpapper, handsprit, rengöringsgrejer och mat med lång hållbarhet. Skolor har stängt och sportevenemang har flyttats till obestämt datum. Jag fortsätter jobba tills mer information kommer fram, men jag har många vänner som har fått instruktioner att jobba hemifrån tills vidare."

Joel Nyh, innebandyspelare för Grünenmatt i Schweiz: "Vi fick besked av schweiziska innebandyförbundet sent i torsdagskväll att vår säsong är över. Vårt lag tränar inte just nu och gymmet är också stängt. Exakt vad som händer med kvalmatcher och vilka som kommer spela i vilken serie nästa säsong är inte klart än utan de får vi besked om senare. Väldigt många jobb har har stängt ner helt och alla jobbar hemifrån i den mån det går. Bussar och tåg har inte slutat gå helt men går väldigt mycket mer sällan än vanligt. Ingen i min direkta närhet har smittats än men många personer har symtomen. Men precis som i Sverige testas inte alla människor utan vid symtom ska man i första hand hålla sig hemma även här."

Mattias Nylund, fotbollstränare för Steinkjer FK i Norge: "Vi påverkas väldigt stort. Vi har fått totalt träningsförbud och vi får inte mötas upp i grupp eller överhuvudtaget. Vi har fått stänga ner vår verksamhet för tillfället. Vi skulle ha startat serien 4 april men det är bestämt att det inte blir några matcher alls i april, men allting tyder på att det kan bli ännu senare. Jag har lagt upp schema för spelarna med individuell träning men det är en svår situation då vi inte vet exakt när serien startar, man vill ju ha progression och stegring i träningen. Men det är som det är, det är bara att följa utvecklingen och förhålla sig till de direktiv som ges och de regler som sätts upp och hoppas att vi kommer i gång så fort som möjligt. Jag åkte faktiskt över gränsen till Sverige i helgen och är i Sundsvall nu."