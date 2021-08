Lovande talanger, SM-guldvinnare och landslagsspelare – så har Giffarnas konkurrenter värvat

De utvalda lagen placerade sig på plats 1–10 inför omgång 17.

Betyg 1–5.

Landskrona BoIS

IN: Jacob Blixt, 25 (mittfältare, Österlen FF), Viktor Ekblom, 23 (anfallare, tillbaka efter lån)

UT: Luka Petrovic, 19 (försvarare, lån till KSF Prespa Birlik),

Sportens betyg: 2

Kommentar: Under samma dag förlorade Österlen FF sitt syskonpar Victor och Jacob Blixt. Victor skrev på för HIF medan brorsan Jacob gick till Landskrona BoIS. Den sistnämnde är en skicklig offensiv mittfältare som noterades för fem mål på elva matcher i ettan. I övrigt har klubbledningen lyckats behålla lagets målskyttar som har bidragit till att Landskrona BoIS Superettans målfarligaste lag just nu – men något superfönster har klubben inte mäktat med.

Helsingborgs IF

IN: Victor Blixt, 18 (försvarare, Österlen FF), Rasmus Karjalainen, 25 (anfallare, Fortuna Sittard), Adam Kaied, 19 (anfallare, uppflyttad U-lag), Benjamin Acquah, 20 (mittfältare, lån från Ebusua Dwarfs FC)

UT: Max Svensson, 23 (mittfältaren, Willem II), Andreas Granqvist, 36 (försvarare, avslutat karriären)

Sportens betyg: 3

Kommentar: Värvat in rutin i den finske landslagsanfallaren Rasmus Karjalainen och den lovande ytterbacken Victor Blixt från Österlen FF. Även skrivit A-lagskontrakt med talangen Adam Kaied och lånat in mittfältaren Benjamin Acquah, som har imponerat med sin snabbhet och teknik i sina inhopp. Tappat av offensiva yttern Max Svensson och Andreas Granqvist, som avslutat karriären, gör att betyget stannar på en stark trea.

Norrby

IN: William Milovanovic, 19 (mittfältare, lån från BK Häcken), Nikola Tkalcic, 31 (försvarare, NK Varazdin), Luis Argudo, 25 (mittfältaren, kontraktslös)

UT: Deniz Yaldir, 26, (mittfältaren, kontraktslös)

Sportens betyg: 2

Kommentar: Blir det Boråsderbyn i allsvenskan 2022? Tveksamt. Då hade fler namn behövt komma in. Tungt tapp av wingbacken Deniz Yaldir där visserligen erfarne Nikola Tkalcic, som vann SM-guld med IFK Norrköping 2015 och gjort 117 matcher i klubben, värvades in som ersättare. Den amerikanske mittfältaren Luis Argudo, med 39 matcher i MLS för Columbus Crew på cv:et, är en namnstark värvning men har varit kontraktslös i drygt ett år. Resultatmässigt har Norrby imponerat under våren men i och med tappet av Yaldir får transferfönstret en tvåa i betyg.

Värnamo

IN: Hugo Leonardo da Silva Moreira, 24 (försvarare, Anápolis FC), Hugo Andersson, 22 (försvarare, lån från Malmö FF), Christian Moses, 28 (anfallaren, FC Linköping City)

UT: Bernardo Vilar, 23 (försvarare, IFK Göteborg), Ahmad Gero, 22 (anfallare, IFK Luleå)

Sportens betyg: 3

Kommentar: Värnamo har en bred trupp och bör vara med och slåss om topplaceringarna. Klubben tappade däremot en av Superettans bästa försvarare, Bernardo Vilar, till IFK Göteborg och det kommer kosta. 23-åringen har varit en av orsakerna till att Värnamo släppt in minst antal mål i serien och det blir svårt att ersätta innerbacksklippan. Malmö FF-fostrade Hugo Andersson och brassen Hugo Leonardo da Silva Moreira har värvats in som ersättare samtidigt som anfallaren Christian Moses har anslutit från Linköping City, där han gjort åtta mål på 13 matcher i Ettan Södra i år. Godkänt fönster men frågan är om Värnamo kan hålla sig kvar i toppen.

Trelleborg

IN: Mohammed Saeid, 30 (mittfältare, IK Sirius)

UT: Fatawu Safiu, 27 (anfallare, FC Trollhättan), Niklas Vesterlund, 22 (försvarare, Tromsö IL)

Sportens betyg: 2

Kommentar: Trelleborg har fått en piggare start på säsongen än i fjol men har legat ganska lågt under sommarens transferfönster. Mittfältaren Mohammed Saeid lämnade allsvenska Sirius för speltid i Trelleborg, vilket är klubbens enda värvning. Samtidigt har klubben släppt anfallaren Fatawu Safiu och sålt försvararen Niklas Vesterlund. Det finns säkert mer att krama ur Trelleborgs trupp, vilket kanske är klubbledningens plan, men här ska transferfönstret betygsättas och då blir det en tvåa.

GIF Sundsvall

IN: –

UT: Davor Blazevic, 28 (målvakt, återvänt till Hammarby efter lån)

Sportens betyg: –

Kommentar: Redan inför sommaren slog sportchefen Urban Hagblom fast att det inte kommer att ske några förändringar i truppen och precis så blev det. Giffarna har sett potential i spelartruppen och i höst handlar det om att bevisa. Lite som Linus Hallenius satte ord på utmaningen: "Nu är det 14 finaler kvar".

Det är svårt att betygsätta ett lag som inte har värvat några spelare.

Jönköpings Södra

IN: Junes Barny, 31 (anfallaren, kontraktslös)

UT: Moustafa Zeidan, 23 (mittfältare, IK Sirius), Elias Gustafson, 23 (försvarare, Örgryte IS)

Sportens betyg: 2

Kommentar: Jönköpings Södra och tränaren Patric Jildefalk har blandat och gett under vårsäsongen men faktum är att laget inte alls har sett lika stabilt ut som under Andreas Brännströms tid i klubben. Tappet av Moustafa Zeidan kan bli dyrt och värvningen av Junes Barny, som hade en kort sejour i cypriotiska högstaligalaget EN Paralimni, är inga garantier. Betyget är en svag tvåa.

AFC Eskilstuna

IN: Felix Michel, 27 (försvarare, lån från AIK), Andriy Chekotun, 18 (målvakt, Olimpik Donetsk)

UT: Adam Larsson, 21 (anfallare, lån till FC Linköping City), Nils Thelander, 19 (mittfältare, lån till Eskilstuna City FK), Lawson Sabah, 24 (mittfältare, lån till Västerås SK), Filip Siljander, 22 (mittfältaren, Gottne IF), Rasmus Wikström, 20 (försvarare, IFK Göteborg), Makan Keita, 26 (målvakt, kontraktslös), Tim Hartzell, 19 (försvarare, Sandvikens IF), Tarik Resic, 19 (mittfältare, kontraktslös), Chidi Omeje, 31 (anfallaren, kontraktslös), Mohammed Sadat Abubakari, 22 (mittfältare, kontraktslös), Abdel Diarra, 26 (försvarare, kontraktslös), Anton Miedl-Ohlsson, 18 (målvakt, kontraktslös)

Sportens betyg: 1

Kommentar: AFC har i år satsat på en yngre trupp och det har gett utdelning. Södertäljefostrade mittbacken Felix Michel har värvats tillbaka på lån från allsvenska AIK och blir en frisk fläkt till ett lag som AFC. Annars har klubben värvat in målvaktstalangen Andriy Chekotun men tappat en rad unga spelare. Pallar det oerfarne lagbygget höstens utmaning om att hota i toppen? Tveksamt. Transferfönstret får en etta i betyg.

Öster

IN: Amel Mujanic, 20 (mittfältare, lån från Malmö FF), Lucas Lima, 19 (anfallaren, lån från IFK Norrköping), Manasse Kusu, 19 (mittfältare, lån från IFK Norrköping), Isak Magnusson, 23 (mittfältare, Kalmar FF)

UT: Alexander Henningsson, 31 (mittfältaren, Räppe GOIF), Filip Örnblom, 22 (försvarare, Gais), Carl Johansson, 23 (mittfältare, VVV-Venlo)

Sportens betyg: 4

Kommentar: Det lag på den övre tabellhalvan som, i sina smarta värvningar, har imponerat mest. Med unga, men lovande, namn som Mujanic och IFK Norrköping-duon Manasse Kusu och Lucas Lima blåser det positiva vindar i Växjö. Kan den inlånade trion täcka upp tappet av den 23-årige mittfältaren Carl Johansson, som har gjort 105 Öster-tröjan. 19-åringen Lima har visat sig mycket skicklig på Platinumcars Arena och sänkte bland annat svenska mästaren Malmö FF. Med förre Kalmar FF-spelaren Isak Magnusson som grädde på moset så imponerar sportchefen Vito Stavljanin med sitt arbete. Transferfönstrets vinnare. En stabil fyra.

Örgryte

IN: Eric Nohlgren, 26 (mittfältare, Lindome GIF), William Svensson, 18 (mittfältare, uppflyttad från U-lag), Peru Ruiz, 20 (anfallare, lån från Real Sociedad B), Elias Gustafson, 23 (försvarare, Jönköpings Södra)

UT: Hannes Sahlin, 33 (mittfältare, avslutat karriären), Samuel Ohlsson, 20 (försvarare, lån till Ljungskile SK), Arvid Sigurdsson, 22 (mittfältare, kontraktslös), Herman Sjögrell, 20 (anfallare, IK Sirius), Carl Wede, 31 (mittfältare, kontraktslös), Abdul Razak, 28 (mittfältare, kontraktslös)

Sportens betyg: 2

Kommentar: Inför säsongen hämtades mittfältaren Hampus Dahlqvist och offensive Ajdin Zeljkovic in från Lindome GIF och på det spåret har Örgryte fortsatt – där mittfältaren Eric Nohlgren värvades in under sommaren. Värvningar från Division 1-klubben har mötts av kritik från supportrarna samtidigt som Örgrytes tränare, Dane Ivarsson, har försvarat nyförvärven. Real Sociedad-lånet Ruiz har inte burit någon frukt än samtidigt som "Rödblått" har tappat meriterade spelare som Carl Wede och Abdul Razak. Betyget blir en tvåa.