Ludwig, 20, från Sundsvall vann 250 000 kronor på V75 – blev världsmästare: "Helt overkligt"

Ute på Robert Berghs travcamp i Bergsåker är det vardag igen för travlärlingen Ludwig Wickman. Han har precis varit ute och kört ett träningsjobb med treåriga stoet Mayfair Amok när ST kommer på besök.

Det är långt ifrån TV-kamerorna i lördags då travblickarna riktades mot 20-åringen.

– Otroligt häftigt att få vinna och bli världsmästare. Väldigt mäktigt, säger Ludwig Wickman.

Under hösten har ATG korat en världsmästare i V75. Tävlingen har avgjorts under sex lördagar då travtippare i hela landet har fått ta ut ett travsystem på 192 rader där den med flest rätt under perioden vinner. Ludwig Wickman kvalificerade sig till lördagens final genom att vinna grundomgången med totalt 27 rätt.

– Jag var med mest för skojs skull, säger han.

I finalen var det kunskapsfrågor på tid där Wickman lyckades ta sig till den slutliga finalen efter en utslagsfråga. Väl där lyckades han vinna VM-titeln med ett rätt före danske Fredrik Mammen.

– Han tog de första fem frågorna enkelt. Då trodde jag att det var kört, säger Ludwig Wickman.

Men dansken stannade på åtta rätt och det räckte inte för att besegra travlärlingen från Sundsvall.

– Det är klart att jag blev tagen efter segern. Otroligt häftigt att få vinna, säger Ludwig Wickman som fick med sig en prischeck på 250 000 kronor.

Vad ska du göra med pengarna?

– Jag vet inte riktigt, men jag ska försöka göra något vettigt. Det är fina pengar.

Ludwig Wickman har travet i blodet. Pappa Patrick är sedan många år proffstränare på Bergsåker och mamma Pernilla har jobbat med hästar under många år. Själv drömmer han om en framtid inom travsporten, men då inte som spelare.

– Målet är att ta sig så långt att man blir proffstränare. Travet är en livsstil för mig, säger han.

Just nu jobbar han som lärling hos Robert Bergh på hans filial i Berg.

– Jag trivs väldigt bra. Här finns allt för att kunna träna hästar på ett bra sätt, säger han.

Några stora travvinster som spelare innan VM-titeln i lördags har Ludwig Wickman inte vunnit.

– Nej, jag och några kompisar fick in en V5:a för några år sedan. Jag tror att den gav 15 000 kronor, säger han.

Hur känns det att kunna titulera sig världsmästare?

– Det känns lite sjukt och väldigt roligt.