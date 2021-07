Lugnade beskedet om Lundströms skada: "Vi är förhoppningsfulla"

Säsongen har inte riktigt gått som planerat för Robert Lundström. Han har varit lite små skadad under året, och spelat sju av tretton matcher. Under söndagen undersökte de benet han hade en känning i under matchen och resultatet såg positivt ut enligt Pa Forsberg.

I minut 37 byttes Lundström ut för Albin Ekström. Lundström berättade till ST efter matchen att han kände en stelhet i låret och tog det säkra före det osäkra och klev av. Något som Pa Forsberg tror hjälper återhämtningen.

– Jag tror det var bra att han klev av. Nu har han fått vila i två dagar också, satt på tisdag ska han träna igen, vi se hur han känner då. Men vi är förhoppningsfulla och tror att det kommer gå bra, säger Pa Forsberg.

Läget i truppen annars ser ljust ut för GIF. Carström har varit skadad sedan matchen mot Västerås den 21 juni. Han ska testa att träna med U-19 under måndagen och går det bra så tränar han med resten av laget på tisdag. Annars ska truppen vara helt skadefri.

Giffarnas nästa match är mot Brage på måndagen den andra augusti, Lundström siktar på att vara tillbaka till den.