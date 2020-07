Lugnande besked efter hotelljättens konkurs – Sundsvall påverkas inte: "Business as usual"

Sent på tisdagskvällen rapporterade norska E24 om att hotellgruppen Maribel ansöker om konkurs. Hotelljätten äger kedjorna First Hotels, Moxy og Courtyard by Marriott.

Men konkursen gäller inte Sverigehotellen och varken Hotell Strand i Sundsvall, Hotell Statt i Örnsköldsvik eller Hotell Stadt i Härnösand kommer att drabbas.

– Hotellen påverkas inte, och First Hotels är inte heller en del av konkursen. Så business as usual, säger Johan Appelgren.

I slutet av juni ansökte bolaget First Management Sverige AB, som driver de tre hotellen i Västernorrland, om företagsrekonstruktion.

– Vi ansökte om företagsrekonstruktion för att rädda hotellen och arbetstillfällen, sade Johan Appelgren då.