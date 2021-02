Lyckad satsning på skidor ger Söråkerselever coronasäker idrott: "Positiva tongångar"

För sex-sju år sedan köpte Söråkers skola in klassuppsättningar med skidutrustning för längdåkning. På så sätt kan alla elever vara med när det körs skidåkning under idrottstimmarna. Något som slagit fantastiskt väl ut nu under coronatider.

– Nu är det perfekt väder för att ge sig ut i skidspåren. Det kan vara lite kallt på morgonkvisten men annars är det utmärkt, säger Fredrik Hammarström.

Anders Fors är idrottslärare på Söråkers skola och han tycker att skidåkningen är ett utmärkt alternativ på idrottstimmarna. Och de flesta eleverna tycker att det är både kul och bra att komma ut på en skidtur.

– Vi kört sedan terminsstart och nu när vi kommit igång ordentligt så längtar många efter att komma ut och åka. Det är mest positiva tongångar, säger Anders.

Han får medhåll av Lisette Sundström som går i klass 5a.

– Det är bra för man får vara ute och röra på sig och så är det kul med skidor, säger hon.

Klasskompisen Cornelia Hjelm tycker däremot inte det är lika kul.

– Det är lite tråkigt för jag tycker inte om att frysa, säger hon.

Under lektionerna är det ofta två lärare som är med och det gör att man kan hjälpa eleverna efter den förmåga som de behärskar i skidåkningen.

– Vi kan anpassa lektionerna. Antingen åker alla i samma spår men vi kan också dela upp klassen så att alla åker på den nivå som passar dem bäst, säger Anders Fors.

På Söråkers skola har man också stora fördelar när det gäller just skidåkning. Fredrik Hammarström är också tacksam över att den lokala idrottsklubben, Tynderö IK, drar skidspår ända fram till skolan. På så sätt kan eleverna snabbt, med skidorna påspända, ta sig till skidstadion. Där brukar det också anordnas tävlingar men under rådande situation med coronan ställs tävlandet in.

– Det kanske blir en friluftsdag framöver men det blir lite annat upplägg nu med pandemin, säger Anders Fors.

Många av eleverna har med sig egna skidor och de klassuppsättningar som köptes in för ett antal år sedan har också uppgraderats.

– Vi har kompletterat upp med en del nyare skidor som har en modernare typ av bindningar, säger Anders Fors och skidar iväg för att fortsätta idrottslektionen på skidstadion i Söråker.