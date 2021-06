Magdalena Forsberg klar för tv-program – gör upp i Sverige mot Norge: "Lite nervös"

Även Stina Nilsson är klar för programmet.

''Jag har sett programmet tidigare. Jag tycker det är ett jättekul sätt för olika idrottare att få mötas och man får också höra varandras historier. Jag gillar att vara med i den här typen av tävlingar. Jag vet inte riktigt vad mina styrkor kommer att vara i programmet, men jag tror att det kanske kan vara tävlingar med statisk armstyrka och så är jag en glädjespridare'', säger Stina Nilsson i pressmeddelandet.

I vinter ska de svenska och norska vintersportsgiganterna från längdskidor och skidskytte göra upp, när den tredje säsongen av tävlingsprogrammet Sverige mot Norge har premiär. Sverige är regerande mästare då svenskarna, anfört av Frida Karlsson, i vintras besegrade Marit Björgens Norge. Den här säsongen är Marit Björgen programledare tillsammans med den svenske skidlegendaren Gunde Svan.

Tillsammans kommer de att leda svenska och norska vinteridrottsstjärnor genom lagtävlingar, individuella stafetter och dueller. För vinnarna i varje tävling väntar viktiga poäng och för förlorarna väntar ett straff med högt underhållningsvärde, enligt TV4/C more.

''Jag måste erkänna att jag är lite nervös. Det är 20 år sedan jag slutade, men duellen mellan Norge och Sverige är alltid speciell och motiverande. Och vi är alla tävlingsmänniskor. Att bli tvåa är inte aktuellt och här är det samma sak som att förlora'', säger skidskyttslegendaren Magdalena Forsberg, som är en av deltagarna för Sverige.

Nytt för i år är dessutom att båda lagen förstärks löpande under säsongen. Bland annat kommer nyblivne VM-guldmedaljören i skidskytte Martin Ponsiluoma samt stortalangen Elvira Öberg in senare i programmet för att tävla för Sverige, medan norska superstjärnan Therese Johaug medverkar i Norges lag.

''Tävlingen mellan Sverige och Norge triggar oss. Vi är många som känner varandra väl från båda lagen, så det blir kul med en ”vänskaplig” fight'', säger Marcus Hellner.

Sverige mot Norge spelas just nu in i Oscarsborgs fästning i Oslofjorden utanför Oslo, där svenska vinteridrottare möter norska vinteridrottare. Programmet sänds på TV4 och TV4 Play i vinter. Programmet sänds även på norska TV2 under namnet Landskampen.

Här är deltagarna i Sverige mot Norge:

Sverige:

Stina Nilsson - skidskytte

Marcus Hellner - längdskidor

Magdalena Forsberg – skidskytte

Anders Södergren - längdskidor

Elvira Öberg - skidskytte

Martin Ponsiluoma - skidskytte

Norge:

Thomas Alsgaard - längdskidor

Tora Berger - skidskytte

Astrid Uhrenholdt Jacobsen - skidskytte

Johannes Thingnes Bö - skidskytte

Magnus Moan – nordisk kombination

Therese Johaug - längdskidor

Marthe Kristoffersen - längdskidor

Emil Iversen - längdskidor