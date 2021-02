Magiskt målvaktspel, juniorduo som imponerade och debut för Wiercioch när Timrå IK vann

Efter att de bara ångat på i Hockeyallsvenskan har resultaten svajat för Timrå IK den senaste tiden. Inför fredagskvällens match borta mot Vita Hästen hade Timrå förlorat tre av sina fem senaste matcher, varav den senaste på övertid mot AIK.

Till matchen mot Vita Hästen kom laget därtill med ett nerskalat manskap i offensiven. Sedan tidigare var Viktor Lodin och Erik Walli Walterholm avstängda, samtidigt som Sebastian Hartmann missade matchen på grund av sjukdom.

Därmed har juniorerna Oskar Larsson och Oliver Johansson fått chansen – och tog under fredagen plats i varsin kedja. Samtidigt debuterade den kanadensiske backen Patrick Wiercioch.

I den första perioden var det dock Vita Hästen som tog tag i taktpinnen. Hemmalaget var laget som var farligast, som kom till flest skott och som dikterade perioden.

Men målet var det Timrå som gjorde.

Med knappa tre minuter kvar av perioden smackade nämligen Alexander Lindelöf in pucken i krysset från distans. Backens femte mål för Timrå sedan han anslöt i januari.

Det målet gav dock ingen vidare vind i seglen för Timrå, utan den andra perioden fortsatte i samma tecken som den första. Nämligen med Vita Hästen i förarsätet. Hemmalaget tryckte på rejält i början av den andra perioden och kunde mycket väl ha kvitterat – om inte Jacob Johansson förvandlats till en vägg. Timråmålvakten parerade nämligen flera puckar och höll kvar Timrå i ledningen.

Med en ettmålsledning var det upplagt för en tät sista period i Norrköping och så blev också. Inga riktigt heta chanser åt något håll, tajt in mot matchens slutskede.

Sedan klev Jonathan Dahlén fram. I den 52:a minuten pricksköt poängkungen in 0–2. När Per Svensson tre minuter senare skickade in 0–3 i tom kasse var spiken satt i kistan.

Därmed kammade Timrå IK hem alla poäng i Himmelstalundshallen.

Matchens juniorduo

När Timrå IK:s laguppställning för kvällen dök upp var det onekligen två namn som stack ut. I och med att forwardsbesättningen har tunnats ut den senaste tiden har juniorerna Oskar Larsson och Oliver Johansson fått chansen och tog nu plats i varsin kedja. Sett till förutsättningarna, där de knappt fått spela några matcher på grund av pandemin och endast tränat ett fåtal pass med A-laget, gjorde de det riktigt bra båda två.

Timrå IK:s tre bästa spelare

1. Jacob Johansson

Solklar etta. Målvakten visade upp storspel, framför allt under den andra periodens första halva, vilket gjorde att Timrå kunde behålla sin ledning. Räddade 39 skott och höll nollan.

2. Patrick Wiercioch

NHL-meriterade kanadensaren debuterade och visade upp lovande tendenser. Drog i väg ett par vassa skott som med lite sämre målvaktsspel i hemmakassen kunde ha gett resultat. Har ett antal smarta passningar och väldigt fin rörelse ute på banan även om det ibland inte ser ut att gå i raketfart. Spelade väldigt mycket och det syns att Timrå IK mycket väl kan ha hittat något riktigt bra i VM-guldmedaljören.

3. Alexander Lindelöf

I en som helhet rätt anonym Timrå-insats blev Lindelöf en av segerskyttarna. Har stått för några vassa distansskott för Timrå och ett sådant gav ledningen mot Vita Hästen. Fick också vara en av dem som hjälpte Johansson mest att hålla nollan genom att hålla sikten fri för målvakten.

►MATCHEN

HC Vita Hästen–Timrå IK 0–3 (0–1, 0–0, 0–2)

Första perioden: 0–1 (16.56) Alexander Lindelöf (Jens Lööke, Albin Carlson).

Andra perioden: -

Tredje perioden: 0–2 (11.52) Jonathan Dahlén (Jens Lööke, Albin Lundin), 0–3 (14.58) Per Svensson (Albin Lundin).

Skott: 39–36 (13–11, 14–16, 12–9)

Utvisningar, VH: 3x2. TIK: 1x2.

Domare: Marcus Linde & Filip Sandstedt.

Publik: 8.

► Nästa match

Söndag 21 februari (17.30): Timrå IK–Västerviks IK (NHC Arena).