Maic Sema om straffmissen och lovorden till nyförvärvet: "Svårt att säga vad receptet är"

Mötet mellan GIF Sundsvall och BK Häcken på NP3-Arena blev fartfyllt och jämt. Efter 90 plus fyra tilläggsminuter var det bortalaget BK Häcken som drog det längsta strået efter ett drömmål av Erik Friberg.

– Vi visste vilken matchbild det skulle vara. Häcken och Hammarby spelar snarlikt, så vi visste att en bra insats defensivt var viktigt. Vi spelar bra fotboll, men turen är inte på vår sida helt enkelt. Samma som mot Hammarby, vi gör en bra match. Svårt att säga vad receptet är men vi måste kämpa på, säger Maic Sema.

GIF Sundsvall och Maic Sema hade chansen att ta ledningen i mitten av den första halvleken – från elva meter. Mittfältaren Maic Sema stod för en vass djupledspassning fram till Peter Wilson som kunde springa sig fri från försvararna. Istället kom Häckens målvakt ut och rev ner Wilson i en häftig situation, och kort därefter dömde domaren straff till hemmalaget.

– Jag tänkte först att Abrahamsson skulle bli utvisad. Friläge så faktiskt utvisning, enligt mig. Det är tufft att missa straffen i ett läge där vi ska ha ett mål som kunnat ge oss energi. Men det är mycket stolpe ut nu.

Tänkte du något speciellt när du skulle slå straffen?

– Nej, försökte hålla mig lugnt. Det var mycket tid som gick där i och med situationen. Men han (Abrahamsson) gör en jättefin räddning, säger Maic Sema.

Det spanska nyförvärvet och offensiva mittfältaren Pol Roigé fanns i startelvan för GIF Sundsvall och om man frågar Maic Sema imponerade han i sin debut.

– Han kom väldigt sent in med laget, tränat en och en halv träning med oss men jag tyckte han gjorde en bra insats och man ser att han har kvalité. Det gäller det att han kommer in i laget på bästa sätt. Vi behöver honom och hans energi.

Nu väntar en viktig match mot Falkenbergs FF i nästa omgång, hur går tankarna där?

– Som alla matcher, vi vill såklart vinna. Falkenberg är i samma position som vi, klart att det blir en viktig match. Men det blir tufft, vi spelar på deras hemmaplan och Falkenberg kommer kämpa lika mycket som vi. Det gäller att få vara det vinnande laget. Jag är inte den som gömmer mig, nu måste vi köra på, avslutar Maic Sema.