Maj – rekordmånad för unga bågskyttar

Under tre onsdagskvällar i maj så har våra tre bågskytteklubbar IF Karlsvik, Timrå AIF samt Sundsvall-Ortvikens BK under mycket bra hänsynstagande till covid19 arrangerat tre juniortävlingar i bågskytte som gav fyra nya svenska rekord.

Onsdag 13 maj IF Karlsvik:

Nytt svensk rekord i lag för damer recurv 13-15 år med 948 poäng genom Sundsvall-Ortvikens-trion Sanna Larsson 326 p, Freya Andersson 318 p samt Emma Wahlberg 304 p.

Onsdag 20 maj IF Karlsvik:

Nytt svensk rekord i herrar recurv 13-15 år sköts av Emil Decker IF Karlsvik på 346 poäng.

Onsdag 27 maj Sundsvall-Ortvikens BK:

Nytt svensk rekord i herrar compound 13-15 år sköts av Hannes Berggren IF Karlsvik på 337 poäng. Nytt svenskt rekord i herrar barebow 13-15 år sköts av Leo Pettersson Järnvägens IF på 330 poäng.